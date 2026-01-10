MIMORIADNE Služobné auto, v ktorom sa viezol minister Rudolf Huliak, malo nehodu!

OČOVÁ - V obci Očová došlo v piatok večer k dopravnej nehode služobného vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Ministrov vodič sa podľa doterajších informácií vyhýbal protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. Minister ani vodič neutrpeli zranenia. Alkohol v dychu vodiča zistený nebol.
"Môžeme potvrdiť, že 9. januára 2026 vo večerných hodinách v blízkosti obce Očová na miestnej komunikácii došlo k škodovej udalosti služobného vozidla ÚOÚČ a DM, ktoré viezlo chránenú osobu. Vodič sa vyhýbal protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk, zisiel z vozovky, poškodil ľavý zadný blatník a ľavé dvere. Škodová udalosť sa obišla bez zranení a dychová skúška vodiča ÚOÚČ a DM bola negatívna. Škoda na služobnom vozidle je približne vo výške 5000 eur," uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Správu budeme aktualizovať.