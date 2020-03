Slovenská fabrika začína s výrobou rúšok: Plánuje ich zatiaľ dodať približne 1,25 milióna

"Máme všetky potrebné certifikáty, v utorok dopoludnia sme vybavili dodávku materiálu, ktorý je certifikovaný. Príde v stredu (11. 3.) v množstve na výrobu 1.250.000 kusov rúšok. Na budúci týždeň príde ešte väčšie množstvo," povedal v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Zornica Banko Fashion Igor Maukš. Materiál je podľa neho absolútnou špičkou, pretože obsahuje strieborné vlákna. "Obsahuje tak nielen tie prvotné ochranné prvky, ale bráni ďaleko lepšie a aktívnejšie prieniku vírusu do ľudského tela. Sme na najvyššom stupni ochrany ľudského zdravia," ozrejmil.

Firme materiál dodajú zo susednej Českej republiky, podľa Maukša sa už ozvali i ďalšie slovenské firmy s ponukou materiálu. "Začíname s veľkou výrobou, nebudeme to možno len my, lebo sa nám ponúkli i ďalšie textilné firmy na Slovensku, lebo neverím, že naša pomoc bude stačiť," podotkol. Výrobou textilných rúšok chce bánovská textilka odvrátiť prepúšťanie zamestnancov. "Potom to bola i malá samoľúbosť, keď som v piatok (6. 3.) počul, že to nevieme na Slovensku vyrobiť, tak som chcel ukázať, že vieme. Hlavným cieľom je však pomoc ľuďom," zdôvodnil rozhodnutie Maukš.

Rúška spoločnosť podľa neho zabezpečí pre Ministerstvo vnútra SR, ktoré potrebuje 500.000 kusov. "I keď si myslím, že priorita je zdravotníctvo. Využijeme aj možnosti renomovaných fabrík, ktoré sa ponúkli," dodal. "Zatiaľ, čo pred pár týždňami hrozilo, že táto firma bude prepúšťať svojich zamestnancov, čo bolo pre mesto veľmi nepriaznivé, momentálne sme s potešením prijali informáciu, že teraz to bude inak," skonštatovala primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná. Mesto má podľa nej so spoločnosťou veľmi dobré vzťahy a pokiaľ od nej prídu nejaké požiadavky, urobí všetko preto, aby ich splnilo. Bánovská Zornica v súčasnosti zamestnáva 140 ľudí.