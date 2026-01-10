Štát prišiel s veľkou úlavou: Za TOTO už nezaplatíte 500 eur, ale len 50! Čas sa však kráti, máte poslednú možnosť

BRATISLAVA – Čas sa kráti. Ministerstvo vnútra pripomína blížiaci sa koniec lehoty na vyradenie auta, ktoré fyzicky už neexistuje, za zvýhodnených podmienok. Občania majú možnosť do 14. januára 2026 požiadať o vyradenie takéhoto vozidla za znížený recyklačný poplatok 50 eur. Ide o výraznú úľavu, keďže štandardne je tento poplatok do Environmentálneho fondu až 500 eur.
Opatrenie je určené najmä tým vlastníkom, ktorých vozidlá boli v minulosti svojpomocne zlikvidované, rozobraté, zničené požiarom alebo iným spôsobom zanikli, avšak naďalej figurujú v evidencii.
Ako by ste mali postupovať v prípade vyradenia neexistujúceho vozidla z evidencie? V prvom rade pojate žiadosť na okresnom úrade podľa trvalého pobytu vlastníka vozidla na odbore starostlivosti o životné prostredie.
6iadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a vozidla spolu s hodnoverným vysvetlením, prečo vozidlo neexistuje.
Je tiež potrebné predložiť potrebné doklady a to OEV časť II., resp. výpis z karty vozidla, prípadne iné potvrdenie od polície o vlastníctve vozidla a technických údajoch.
Zaplatíte už spomínaný znížený recyklačný poplatok 50 eur, správny poplatok za samotné vyradenie predstavuje 5 eur. Čo sa týka už samotného vyradenia vozidla, tak po rozhodnutí okresného úradu sa žiadosť podáva na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.
„Pokiaľ máte v evidencii takéto vozidlo, máte možnosť prostredníctvom generálneho pardonu túto situáciu vyriešiť a vyhnúť sa tak pokute za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu či neuzatvorené povinné zmluvné poistenie.
Generálny pardon umožnila novelizácia zákona o odpadoch. „Systémové riešenie problému vozidiel bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia vrátane tých, ktoré existujú už iba na papieri, prinesie zákon, ktorý je aktuálne v legislatívnom procese. Nové pravidlá umožnia vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené PZP. Autá bez PZP už po novom neprejdú technickou a emisnou kontrolou. Nová legislatíva čaká ešte na prerokovanie a schválenie Národnou radou SR,“ uviedol rezort vnútra.