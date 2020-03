ONLINE Bratislava zatvára všetky školy! Potvrdené ďalšie tri prípady nákazy! Učiteľka škôlky, vodička MHD a člen SND

koronavírus sa potvrdil už u ôsmich Slovákov na našom území

prvý prípad bol z obce Kostolište pri Malackách, 52-ročný muž sa mal nakaziť od svojho syna, ktorý sa vrátil z Benátok, infikovanie koronavírusom bolo potvrdené aj u tohto syna a manželky spomínaného muža z Kostolišťa, ten sa má už s vážnym stavom nachádzať na JIS-ke

včera večer boli potvrdené ďalšie dva prípady nákazy, kým jeden z nich je z Bratislavy , druhý je zo Senca

v súvislosti s infikovanými sa spomína aj 4-členná rodina, ktorá je v karanténe v Rakúsku a u ktorej sa vírus rovnako potvrdil , ich deti navštevovali tunajšiu súkromnú školu v Bratislave , ktorá bude uzavretá až do 22. marca

bratislavský župan Juraj Droba včera večer zrušil výučbu na všetkých stredných školách v kraji , vrátane niektorých základných škôl, osemročných gymnázií a plavárni, výučba na spomínaných školách preto nebude od 9. do 13. marca 2020

​ prezenčnú výučbu prerušuje na 2 týždne aj Univerzita Komenského v Bratislave

Premiér Pellegrini po krízovom štábe vyhlásil od pondelka zákaz všetkých príletov a odletov do Talianska, rovnako sa zakazujú návštevy v nemocniciach, sociálnych zariadeniach, ale aj vo väzniciach

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií 0800 221 234

12:36 Pellegrini vyzval všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, aby nehazardovali s ľudskými životmi.

12:35 Podľa Pellegriniho sa im vzhľadom k nedostatnu ochranných prostriedkov v EÚ ozval slovenský výrobca z Bánoviec nad Bebravou, ktorý prechádza na nový výrobný program, aby dokázal vyrobiť a dodávať až 20-tísíc kusov denne ochranných prostriedkov.

12:33 Fabriky podľa Pellegriniho vedia zvládnuť 10-percentný výpadok pracovnej sily.

12:31 Premiér Peter Pellegrini rokoval s predstaviteľmi priemyslu ohľadom koronavírusu. Zamestnávatelia podľa jeho slov majú pripravené plány prevencie, aj v prípade podozrenia a rovnako v prípade zistenia nákazy, uisťuje Pellegrini na tlačovej konferencii.

12:28 DAB ide podľa programu, večerné predstavenie pre koronavírus neruší

Divadlo však akceptovalo požiadavku škôl, ktoré zrušili návštevy dopoludňajších školských predstavení vo štvrtok 12. a v piatok 13. marca.

12:21 Nemocnica Košice – Šaca bola a je plne pripravená na vyšetrovanie pacientov s podozrením na vírus COVID 19. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že u 86-ročného pacienta boli vykonané potrebné testy.

12:19 Nakazený zamestnanec SND má byť podľa našich informácii členom baletného súboru

Premiéry opery Aida aj všetky ďalšie naplánované predstavenia v SND sa rušia. Dôvodom je potvrdenie nákazy zamestnankyne divadla.

12:18 Trnavská univerzita na dva týždne prerušuje výučbu

Krízový štáb Trnavskej univerzity v Trnave rozhodol o prerušení bežného režimu výučby na dva týždne až do 24. marca. Študenti majú využiť e-learning a samoštúdium, podrobnosti im určia dekanky a dekani jednotlivých fakúlt. Ide o opatrenie s cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu a chrániť zamestnancov aj študentov univerzity.

12:14 Mimoriadne opatrenia zaviedli aj na UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre z obavy zo šírenia nového koronavírusu od pondelka až do nedele 22. marca prerušila prezenčnú formu výučby. „Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach,“ upozorňuje vedenie UKF.

12:11 SPU v Nitre prerušila výučbu študentov a prijala aj ďalšie opatrenia

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre prerušila od pondelka výučbu študentov. Toto prerušenie potrvá do 22. marca a platí pre študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia. Univerzita súčasne ruší aj ostatné vzdelávacie aktivity, ako sú kurzy celoživotného vzdelávania či Univerzita tretieho veku. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

12:08 Dopravdný podnika Bratislava ubezpečuje verejnosť, že je šanca na nákazu od vodičky minimálna

Dopravný podnik Bratislava (DPB) ubezpečuje verejnosť aj svojich zamestnancov, že je šanca na nákazu od jeho vodičky, ktorej potvrdili nákazu novým koronavírusom, minimálna. Informoval o tom vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. DPB ubezpečuje verejnosť, že napriek tomu pristúpil k preventívnej karanténe tých zamestnancov, ktorí s ňou prišli do blízkeho kontaktu. Dopravný podnik tiež dezinfikuje priestory vodičov.

12:00 Martin vyzýva obyvateľov mesta na prísne dodržiavanie hygienických pravidiel a prijíma viacero mimoriadnych opatrení.

Martin odporúča osobám pôsobiacim na svojom území obmedziť organizovanie hromadných podujatí, a zároveň tiež odporúča pristúpiť k zrušeniu organizovania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Informovalo tom v tlačovej správe mesto Martin.

11:57 Hlohovec zatiaľ školy nezatvára, situácia sa však môže zmeniť

Mesto Hlohovec po zasadnutí krízového štábu reaguje na situáciu so šírením výskytu nového koronavírusu na Slovensku. Zo stretnutia vyplynulo, že v tomto čase sa školy v Hlohovci nezatvárajú, situáciu budú zástupcovia krízového štábu priebežne monitorovať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

11:54 Historické múzeum na Bratislavskom hrade zatvoria na dva týždne, teda do 22. marca. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka múzea Ľubica Fandl Drangová.

11:52 Pohyb vodičov kamiónov v uzavretých regiónoch Talianska je obmedzený na dodanie alebo prevzatie tovaru

Upozornilo na to vodičov kamonov Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje vodičov kamiónov, že ich pohyb v uzavretých regiónoch Talianska je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia MZV Juraj Tomaga. Reagoval tak na najnovší dekrét talianskej vlády.

11:50 Nitra pre hrozbu koronavírusu zrušila školám zahraničné cesty

Nitrianska radnica pre hrozbu koronavírusu zrušila zahraničné cesty žiakom i pracovníkom viacerých škôl. Ako o tom informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, neuskutoční sa návšteva riaditeliek škôlok v predškolských zariadeniach v Rakúsku a Základná škola kniežaťa Pribinu ruší v rámci projektu Erasmus+ návštevu Veľkej Británie.

11:49 ÚVZ neodporúča študentom počas prerušenia výučby navštevovať hromadné podujatia!

11:48 Nemôžeme zakázať podujatia, ktoré neorganizuje mesto, uvádza Rybníček

Mesto nemôže zakázať organizovanie športových a kultúrnych podujatí, ktoré neorganizuje samospráva, môže len odporučiť zváženie ich usporiadania. Na sociálnej sieti o tom informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček po tom, ako mesto v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu zrušilo v nedeľu (8. 3.) všetky mestské akcie a zatvorilo kultúrne strediská a centrum seniorov.

11:44 Záujem o informácie na novej infolinke NCZI enormne rastie

Na novej infolinke Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI) evidujú enormný nárast záujmu o informácie o novom koronavíruse. Uviedol to hovorca NCZI Boris Chmel. "Prosíme občanov, aby si uvedomili, že linka neslúži na medicínske informácie, neobsluhujú ju lekári. Pracovníci nášho call centra poskytujú na linke informácie, ako postupovať, na koho sa obrátiť, čiže všeobecné organizačné usmernenia," uviedol Chmel.

11:40 Galéria mesta Bratislavy bude pre koronavírus do odvolania zatvorená

Ako informovala galéria, ide o nariadenie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky podujatia, vernisáže a programy pre verejnosť sú tak pre verejnosť zrušené. Zatvorené sú oba paláce, Mirbachov a Pálffyho a taktiež aktuálne výstavy. O ďalších krokoch ako aj o tom, kedy ju opäť otvoria, bude galéria priebežne informovať.

11:38 Oznam o zákaze návštev a zrušených svätých omšiach v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici v Trenčíne.

11:32 Podľa Úradu verejného zdravotníctva nie je nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl a škôlok

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave nie je z epidemiologického hľadiska nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl a škôlok. Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), hlavného mesta SR Bratislava a jej mestských častí však berú na vedomie. Hlavný hygienik SR Ján Mikas tak reagoval na zatvorenie škôl a škôlok, ktoré dnes avizoval bratislavský primátor Matúš Vallo.

11:30 Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici do 22. marca prerušil výučbu

Prezenčná forma výučby na všetkých stupňoch štúdia na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je prerušená od dnešného poludnia do 22. marca. Ako rektor UMB Vladimír Hiadlovský informuje na stránkach univerzity, predĺženie bude možné podľa aktuálneho vývoja situácie.

11:27 Rezort zdravotníctva upozorňuje, že v Česku platí povinná dvojtýždenná karanténa pre ľudí vracajúcich sa z Talianska

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje, že v Českej republike platí povinná dvojtýždenná karanténa pre ľudí vracajúcich sa z Talianska. Informoval o tom rezort diplomacie na svojej webovej stránke. Taktiež platí povinnosť nahlásiť sa u svojho lekára, ktorý nariadi karanténu na 14-dní. Opatrenie sa netýkajú vodičov, ktorý cez Taliansko iba tranzitujú, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí transportujú pacientov z územia Talianska či pilotov dopravných lietadiel.

11:20 Mimoriadne opatrenia v banskobystrickej župe

Krízový štáb Banskobystrického kraja prijal viaceré preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom, zatvárajú všetky kultúrne inštitúcie, stredné školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb i samotný Úrad BBSK. Zamestnanci, ktorí boli na zahraničnej ceste, majú ostať v domácej karanténe. Informoval o tom Banskobystrický samosprávny kraj na sociálnej sieti.

11:12 "Všetci traja zamestnanci Mestského centra sociálnych služieb v úplne najbližšom kontakte s nakazenou sú negatívni," informoval primátor Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti s tým, že vychádzal z aktuálnych výsledkov testov na prítomnosť koronavírusu.

11:02 Slovák, ktorý sa nachádza na palubej výletnej lode v Japonsku, je zdravý

Zdravý je aj Slovák, ktorý sa nachádza na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess. "Občan SR na lodi v Japonsku je zdravý, sme s ním v kontakte, 12. marca ho prepustia z karantény, ak budú dobré výsledky testov," doplnil Tomaga.

11:00 Testy koronavírus u Sloveniek na Bali nepotvrdili

Výsledky testov na nový koronavírus boli u dvoch Sloveniek, ktoré boli na pozorovaní v nemocnici na Bali, negatívne. Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga. "Obe slovenské turistky, ktoré boli na Bali hospitalizované pre zhoršený zdravotný stav, boli v nedeľu 8. marca prepustené. V oboch prípadoch boli výsledky testov na ochorenie COVID-19 negatívne," povedal Tomaga.

10:55 Prenos koronavírusu potravinami je nepravdepodobný, tvrdia veterinári

Prenos koronavírusu potravinami je podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) nepravdepodobný a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa tak udialo u nového koronavírusu. Vo svete však pokračuje výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobu prenosu. Informovala o tom ŠVPS na svojej internetovej stránke.

10:53 Trnavský samosprávny kraj od utorka zatvára stredné školy

Trnavský samosprávny kraj zatvára od utorka 10. marca do konca týždňa všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti, do konca týždňa ruší predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave a hromadné podujatia v ďalších kultúrnych inštitúciách. Dezinfikované budú autobusy, ktoré jazdia v prímestskej doprave, ale aj priestory škôl. Podľa trnavského župana a predsedu krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča ide o preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

10:50 Košický samosprávny kraj prerušil vyučovanie na všetkých župných stredných školách

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka uložil župným stredným školám povinnosť prerušiť vyučovací proces od 9. do 10. marca. Zatvorené ostali aj školské internáty. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

10:47 Ministerstvo zdravotníctva naďalej tvrdí, že máme potvrdených iba päť prípadov

Naďalej platí, že na Slovensku je potvrdených päť prípadov v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus). Žiadny nový prípad doteraz Národné referenčné centrum nepotvrdilo. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Toto tvrdenie však nekorešponduje s vyhlásením Matúša Valla a starostov Bratislavy na tlačovej konferencii.

10:45 Rezort školstva ruší všetky zájazdy a exkurzie študentov do zahraničia a návštevy v reedukačných zariadeniach

S okamžitou platnosťou sa rušia všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia a návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach. Ako ďalej informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), toto nariadenie bude platné do odvolania. Uvedené usmernenie sa rozosielalo školám dnes ráno.

Martina Lubyová Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

10:42 Opatrenia v bratislavskej MHD

V bratislavskej hromadnej doprave vodiči postupne dostávajú dezinfekčné prostriedky, gél na ruky spolu s utierkami, a tiež dezinfekčný prostriedok na madlá i dopytové tlačidlá, ktorý môžu využívať počas služby. Dezinfekciou sú vybavení aj revízori. Uviedla to hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová. Všetky opatrenia sa dočítate TU.

10:40 Tlačová konferencia sa skončila.

10:37 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba nevylúčil posunutie maturít, ktoré by sa mali začať budúci týždeň.

10:35 "Je správne konať hneď a nečakať deň-dva navyše, k uzavretiu škôl by došlo z dôvodu chrípkovych prázdnin aj tak," dodal Chren.

10:34 Vo všetkých školách chýba 20-25% žiakov. Predbežne do budúceho utorka budú zatvorené, a ak chýba nad 25%, školy bývajú preventívne zatvárané automaticky. Vyhlásil to strarosta Ružinova Martin Chren.

10:28 Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová informovala o tom, že už v nedeľu (8. 3.) pristúpila samospráva k dočasnému uzavretiu základnej školy na Hlbokej ulici. "Bol potvrdený kontakt s osobou infikovanou novým koronavírusom," objasnila Aufrichtová. "V utorok sa k tomu pridajú ďalšie školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti," dodala.

10:27 "Cieľom je, aby sa čo najmenej ľudí koncentrovalo na jednom mieste," dodal Vallo s tým, aby ľudia nepodliehali panike.

10:26 "Aj keď sa môžu opatrenia javiť drasticky, urobiť ich musíme a úspech záleží aj od individuálnych rozhodnutí," uviedol Vallo. "Ak dnes deti nejdú do škôl, neznamená to, že majú ísť do obchodných centier a do fitka," upozornil.

10:24 Od zajtra sa zatvárajú základné, umelecké školy a škôlky v Bratislave na dobu päť dní.

10:22 Primátor oznámil, že hlavné mesto uzatvára svoje kultúrne, spoločenské a športové centrá vrátane zoologickej záhrady i zimného štadióna. Vallo takisto vyzval obyvateľov na zvýšené dodržiavanie hygienických opatrení, taktiež zvýšenú pozornosť a starostlivosť o zdravotný stav.

10:20 "Rozumieme obavám Bratislavčanov z nového vírusu. Považujeme za dôležité, aby sme vysvetlili kroky a aj dôvody prečo k ním pristupujeme," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na začiatku tlačovky. "Môžeme potvrdiť, že je nakazená aj vodička električky MHD. Druhým prípadom je učiteľka materskej školy z Ružinova," dodáva Vallo.

10:15 NAŽIVO Začína sa tlačová beseda primátora Bratislavy Matúša Valla so starostami a starostkami mestských častí k aktuálnej situácii v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

10:11 Okresný úrad Bratislava rozhodol, že vyučovanie môžu prerušiť aj školy v pôsobnosti ministerstva vnútra

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. Krízový štáb Okresného úradu Bratislava sa rozhodol prijať tieto preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Prerušiť vyučovanie môžu od 9. marca do 15. marca.

10:09 Antifašistickú demonštráciu Solidaritou proti tmárom, ktorá sa mala konať 10. marca v Bratislave, zrušili pre koronavírus

Informujú o tom organizátori podujatia, a to iniciatívy Povstanie pokračuje, Bratislava bez náckov a Naše Slovensko. Dôvodom zvolania demonštrácie bola reakcia na to, že do parlamentu sa podľa iniciatív dostali strany a ľudia, ktorí dlhodobo útočia na ženy, LGBTIQ ľudí a ďalšie „menej privilegované skupiny“ a naďalej v tom plánujú pokračovať. „Práve preto nechceme prispieť k eventuálnemu šíreniu vírusu, ktorý je najnebezpečnejší práve pre menej privilegovaných ľudí,“ uviedli v spoločnom statuse na sociálnej sieti.

10:05 Zoologickú záhradu Bratislava zatvárajú do odvolania

Na základe rozhodnutia nášho zriaďovateľa, hlavného mesta SR - Bratislava, sa od dnešného dňa, pondelka 9. marca 2020, zatvára zoologická záhrada Bratislava pre verejnosť a zároveň sa rušia všetky podujatia až do odvolania.

9:57 Prvý potvrdený prípad v SND. Muž sa vrátil z turné v zahraničí.

9:47 Tradičné dudinské preteky zrušili

Na základe aktuálnych informácií o šírení nového koronavírusu organizátori 39. ročníka chodeckých pretekov Dudinská 50, ktoré sa majú konať 21. marca, zrušili kultúrny program, ktorý mal byť spojený s trhom ľudových výrobkov. Informovala o tom Monika Sliacka zo sekretariátu Mestského úradu v Dudinciach.

9:45 Nezodpovedný čin matky, s chorým dieťaťom prišla po dovolenke v Taliansku do nemocnice v Nitre

"Do čakárne pohotovosti vo Fakultnej nemocnici v Nitre prišla v noci matka s chorým dieťaťom, ktoré malo bolesti a horúčku." Informoval o tom cas.sk s tým, že podľa lekára matka neodpovedala, prečo navštívila nemocnicu až po takom čase a po polnoci. "Po niekoľkých otázkach sa priznala, že sa boli lyžovať v Taliansku a vrátili sa pred 14 dňami." Matku dokonca v ten deň prepustili z infekčného s negatívnymi výsledkami na koronavírus, pričom dieťa však testované nebolo a okamžite bolo poslané na infekčné. Ako portál dodáva, na vyšetrenie čakala spolu s ostatnými pacientmi v čakárni.

9:33 Košická nemocnica poprela špekulácie o úmrtí pacienta

"Nemocnica Košice - Šaca v nedeľu popoludní z preventívnych dôvodov fungovala na nevyhnutne krátky čas v obmedzenom režime, aby mohli byť realizované všetky opatrenia v zmysle nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Dôvodom bolo, že bol do nemocnice prijatý 86 ročný pacient s vážnymi dýchacími ťažkosťami, jeho vnuk má pozitívnu cestovateľskú anamnézu. V tejto chvíli Nemocnica Košice – Šaca pracuje v štandardnom režime, naďalej však platí zákaz návštev, ktorý bol vyhlásený v piatok, 6. marca v súvislosti s nárastom chrípky," reagovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že pacient žije a správy o jeho úmrtí, ktoré sa objavili na sociálnej sieti sú nepravdivé.

9:32 Škôlky zatiaľ v Ružinove nezatvoria

"Mrzia ma komplikácie, ktoré uzavretie škôl a škôlok spôsobí rodičom detí - v našich školách a škôlkach ich máme takmer 7-tisíc. Od včerajšieho večera dostávam dva druhy správ - polovica rodičov sa pýta, kedy školy uzavrieme, druhá polovica dúfa, že sa to nestane. Prevencia je však v tejto chvíli najdôležitejšia, pretože nie je nič viac ako zdravie," napísal na Facebooku starosta Ružinova Martin Chren.

9:29 Prípad v Ružinove

V rovnakej budove na Palkovičovej ulici sídlia aj detské jasle, tie sú však stavebne oddelené a podľa informácií od riaditeliek nemalo dôjsť ku vzájomnému kontaktu medzi zamestnancami a deťmi v škôlke a v jasliach. Starosta Ružinova Martin Chren vyzval rodičov detí z tejto škôlky a jaslí, aby sledovali zdravotný stav svojich detí, zostali s nimi doma a riadili sa pokynmi ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika.

9:25 Ďalší prípad! V brastislavskom Ružinove je nakazená učiteľka škôlky

U jednej z učiteliek v materskej škole Palkovičova bol dnes ráno testom potvrdený koronavírus. Do konca minulého týždňa sme nemali žiadne informácie o tom, že bola v kontakte s postihnutou osobou, dva dni po takomto kontakte bola žiaľ v práci. Škôlka na Palkovičovej bola na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva uzavretá z dôvodu zvýšeného výskytu vírusových ochorení už aj dnes, avšak počas konca minulého týždňa mohlo dôjsť k šíreniu choroby medzi jej zamestnancami a deťmi v škôlke.

9:15 „Na Slovensku máme špičkové infektologické pracoviská s dobre trénovaným personálom na zvládnutie závažných epidémií. No je treba povedať, že žiaden štát nemá dostatok lôžkových kapacít na prijatie enormného počtu chorých pacientov v čase pandémie. Budeme si teda vedieť poradiť s obmedzeným množstvom pacientov," uviedol infektológ z Lekárskej fakulty, profesor Pavol Jarčuška s tým, že v prípade scenára s tisíckami vážne chorých bude nutné vytvoriť väčšie množstvo lôžok.

Každá nemocnica má svoj pandemický plán, ale zdravotnú starostlivosť vie pokryť len do istej miery, aj preto sú namieste rôzne opatrenia znižujúce riziko prenosu chorenia. V prípade masívnejšieho výskytu ochorenia u nás je pripravená na väčší počet infekčne chorých vojenská nemocnica v Lešti,“ hovorí skúsený infektológ, podľa ktorého by mala pri menšom meste svoj význam aj karanténa celej oblasti

9:10 Podľa našich informácií mal byť vnuk 86-ročného muža, ktorý leží v nemocnici Košice-Šaca, v Benátkach so synom 52-ročného muža z Kostolišťa, ktorý leží v Bratislave. V nemocnici v Šaci zatiaľ čakajú na výsledky testov, ktoré ukážu, či je muž nakazený koronavírusom.

9:05 Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita prerušujú výučbu až do 21. marca 2020. Vysoká škola múzických umení (VŠMU) prerušuje výučbu do 14. marca 2020. Informuje o tom hlavné mesto na svojej webovej stránke.

8:50 Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského prerušuje výučbu ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Informuje o tom portál turieconline.sk s tým, že prerušená bude od pondelka 9. marca do soboty 21. marca.

7:30 O desiatej bude mať po skončení stretnutia so starostami a starostkami mestských častí tlačovku bratislavský primátor Matúš Vallo. Témou bude aktuálna situácia okolo koronavírusu.

7:05 Nemocnica v časti Košice – Šaca pre Denník N potvrdila, že hospitalizovali 86-ročného pacienta s vážnymi dýchacími ťažkosťami, zároveň sa neskôr vnuk priznal, že skutočne nedávno bol v oblasti Talianska, kde je v súčasnosti ohnisko vírusu.

6:00 Prvý prípad na východe

Na východe sa objavil prvý vážny prípad v súvislosti s podozrením na koronavírus. Príbuzný, ktorý volal záchranku povedal, že má muž vážne dýchacie problémy, lebo spadol z rebríka. Najprv zatajil, že práve on bol v Benátkach. Informovala o tom TV JOJ. Nemocnica preto v nedeľu (8. 3.) dočasne fungovala v obmedzenom režime.

Niekoľko zamestnancov nemocnice je v karanténe, pretože muža nevyšetrovali ako možného pacienta nakazeného koronavírusom.

Prvý prípad sa objavil v piatok

Počiatočný prípad prítomnosti koronavírusu premiér Peter Pellegrini potvrdil ešte v piatok na obed. "Dnes žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový vírus Covid-19. Pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na klinike v Bratislave v Univerzitnej nemocnici na klinike infektológie. Jeho syn bol v Benátkach. Mohlo dôjsť k prenosu zo syna na otca," povedal vtedy Pellegrini s tým, že pacient sa vraj cíti dobre a dostáva adekvátnu liečbu. Podľa najnovších informácií Nového času je však pacientov stav vážny a mal byť premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).

Nasledoval krízový štáb, po ktorom Pellegrini vyhlásil zákaz návštev vo všetkých nemocničných zariadeniach na Slovensku. Rovnako sa zakázali návštevy v sociálnych zariadeniach ako domovy dôchodcov či detské domovy. Zakazujú sa tiež návštevy vo väzniciach.

Manželka a syn

V sobotu sa po testovaní vzoriek potvrdil koronavírus aj u manželky a syna infikovaného muža z Kostolišťa. Ministerstvo tak konštatovalo, že pravdepodobne našli "pacienta nula", ktorý vírus doniesol na slovenské územie. Má nim byť spomínaný syn.

Ďalšie dva prípady v nedeľu

Situácia sa zdramatizovala aj v nedeľu večer, kedy boli potvrdené ďalšie dva prípady (dokopy už 5) v Bratislave a v Senci. Kým bratislavský prípad bol umiestnený na infektológii na Kramároch, osoba zo Senca bola v domácej karanténe.

Rodina v Rakúsku

V Bratislave už prerušila vyučovanie v súvislosti s novým vírusom Covid-19 ďalšia škola. Chodili do nej deti z rodiny, ktorá žije v susednom Rakúsku v karanténe a u ktorej sa potvrdil koronavírus. Cambridge International School v bratislavskom Starom Meste bude predbežne zatvorená od pondelka 9. marca až do 22. marca.

„Vedenie školy oznamuje rodičom, študentom a zamestnancom, že v súlade s pokynmi Regionálneho úradu zdravotníctva v Bratislave v súvislosti s výskytom koronavírusu Covid-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie je z dôvodu karanténnych opatrení s okamžitou platnosťou prerušený výchovno-vzdelávací proces na našej škole od 9. marca do 22. marca 2020,“ uvádza sa v stanovisku školy.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.