Slávná herečka botox miluje: Nemohla si ho pichnúť celý rok!

LOS ANGELES - Nie je žiadnym tajomstvom, že hollywoodske hviezdy a celebrity si k mladistvému vzhľadu dopomáhajú rôzne. Na botoxové injekcie nedá dopustiť ani herečka Amanda Seyfried (40), ktorá sa tak úspešne zbavila "vrásky hnevu". Počas natáčania filmu Svedectvo o Ann Lee však dostala netradičné nariadenie.
Režisérka spomínaného filmu - Mona Fastvold totiž stanovila jasné pravidlo: „Žiaden botox, žiaden make-up!” Amanda Seyfried totiž v historickej dráme stvárňuje ústrednú postavu - Annu Lee, ktorá v 18. storočí stála na čele náboženského hnutia Shakers.
„Nemohla som dostať botox celý rok. To bola veľká výzva,” priznala v rozhovore pre Vanity Fair herečka. Tá na jeho účinky nedá dopustiť. „Keď mi ho aplikovali prvýkrát, hovorila som si, že je to niečo úžasné, pretože ja sa veľa mračím,” vysvetlila.
Táto netradičná obeta podľa všetkého stála za to. Mnohí jej totiž za výkon v historickej dráme predpovedajú nejaké prestížne ocenenie. „Som herečka a toto je moja práca. To je to, čo milujem robiť. Za veci, ktoré milujem, som ochotná niečo obetovať,” dodala.
Amanda sa netají tým, že vrásky na čele jej spôsobuje pomerne náročné životné tempo. Milovanú prácu je potrebné skĺbiť so starotlivosťou o dve deti. Tie má s manželom Thomasom Sadoskim.