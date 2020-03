Príbeh starčeka na FOTO, ktorý chytá za srdce: Zúfalé volanie o pomoc a strata domova!

Echo na tento prípad mal tím dostať zo susedného česka. "Včera ráno nám zaslali kolegovia z ČR informáciu, že sa našiel v Brne starší pán, ktorý bol prepustený z nemocnice a polícia ho previezla na stanicu, pretože chcel ísť späť na Slovensko, kde býval predtým na ubytovni, kam mu aj chodil dôchodok," píše tím v statuse.

Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím

Príbeh pohol sociálnou sieťou

Spomínaný príbeh zdieľali aj na sociálnej sieti, pričom za pár hodín dosiahol až 2200 zdieľaní. "Ozvalo sa nám obrovské množstvo ľudí, ktorí pána spoznali a tak sme zistili o koho ide. Potom sme aktualizovali príspevok a snažili sa tým nájsť možno jeho rodinu, ak by niekoho mal. Dosť ľudí nám na to napísalo, že má syna, ktorý ho však nechce vidieť a roky spolu neboli," pokračujú ľudia z pátracieho tímu. Príspevok napokon dosiahol takmer 3000 zdieľaní a na základe nich sa o pátracom tíme dozvedelo zariadenie, v ktorom bol spomínaný starší pán umiestnený.

"Dnes ráno nás kontaktovali, či by sme im vedeli pomôcť, že by nám ho poslali na Slovensko. Samozrejme s pomocou sme súhlasili a dedka sme 17.40 vyzdvihli na autobusovej stanici Mlynské nivy. Tu chceme poďakovať vodičovi, ktorý na dedka dával pozor a po príchode nás oslovil, tiež ďakujeme pracovníkom SBS, ktorí nás pustili cez rampu, aby sme dedka dostali do auta, nakoľko nevie poriadne chodiť (je po operácii kolena), tiež ďalšiemu vodičovi autobusu, ktorý nám pomáhal do auta," popisujú sitiuáciu záchranári.

Potom prišiel šok

Pátrací tím hľadal pánovi ubytovanie, no bezvýsledne. Situácia bola vskutku dramatická "Hľadali sme mu nocľah, avšak tu nastali problémy. Obvolali sme množstvo zariadení, ktoré sa zaoberajú pomocou pre ľudí bez domova, oslovili políciu, radili sa na rôznych linkách pomoci, jazdili s dedkom v aute cca 2 hodiny po Bratislave a hľadali zariadenie, ktoré by ho prijalo. Pomoc nám prisľúbilo zariadenie pre ľudí bez domova Mea Culpa, ale keď sme tam prišli, nechceli ho zobrať," popisuje tím nepredstaviteľnú situáciu.

Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím

Pátrací tím tak pokračoval v piatok večer hľadaní nocľahu, no bezúspešne. "Voláme 112, pani na záchranke ochotne popremýšľala a odporučila nám nocľaháreň DePaul. Toto zariadenie poznáme, zásobujeme ich dlhšie potravinami, ktoré ako dobrovoľníci dodávame z istej predajne. Tam sme išli nakoniec, ako posledná možnosť záchrany, pretože u nich sa dá prenocovať, no ráno do 7.30 treba priestory opustiť a keďže iná možnosť nebola, nechali sme ho tam. Riešenie to však nie je, pretože nevie sám chodiť a čo bude s ním ďaľej?" pýtajú sa pátracie zložky.

Ráno ho však museli vyzdvihnúť

Ubytovanie v spomínanej nocľahárni však bolo len provizórne riešenie. "Ráno 7.30 ho pôjdeme zobrať, ale kam, to už fakt netušíme. Tu je vidieť, že systém nefunguje. Chýba tu niečo, čo pomôže tým najslabším. Zostal sám, na ulici a v stave, ktorý vyžaduje starostlivosť. Čo s ním bude ďaľej? Je to jedno?" pýtajú sa sklamaní ľudia z pátracieho tímu, ktorí prípad neustále riešia.