Ťažký osud malej herečky z jojkárskeho seriálu: Chcela zarobiť peniaze... Pre ochrnutého otca!

BRATISLAVA - Na obrazovkách televízie Joj už niekoľko týždňov hviezdi seriál Nový život. Málokto však vie, že jednu z postáv si v novinke zahralo aj dievčatko, ktorému Vilo Rozboril (53) plnil sen. Martinka totiž napísala do Siedmeho neba s prosbou o prácu. Jej dôvod bol smutný, no zároveň krásny. Chcela totiž zarobiť peniaze na liečbu pre svojho ochrnutého otca!

Láska rodiča a dieťaťa je nekonečná! Takto by sa v skratke dal opísať najnovší príbeh z jojkárskeho V siedmom nebi. V novembri 2019 sa rodine malej Martinky zmenil život od základov. Jej otec mal vážnu autonehodu na vetrieske a odvtedy je pripútaný invalidný vozík. Celá rodina si želá, aby sa Martin opäť postavil na nohy. Na to však musí absolvovať niekoľko drahých liečení.

A tu nastáva moment, ktorý chytí za srdce úplne každého. Malá Martinka sa totiž rozhodla napísať do Siedmeho neba so svojím naozaj ušľachtilým a dojímavým snom. Moderátora Vila Rozborila poprosila, aby jej v televízii našiel prácu, ktorou by mohla zarobiť peniažky na otcovu liečbu. A Jojka sa dievčatku rozhodla sen splniť - zahralo si v novom úspešnom seriáli Nový život.

„Že Martinka napísala do Siedmeho neba kvôli ocinovi, nás dostalo. Ja som sa rozplakal pri tom maili. To bolo samo o sebe úžasné. Al eja musím ešte jednu vec povedať. Naozaj si myslím, že tá Martinka je talentovaná. Pán režisér zo seriálu Nový život ju veľmi chválil a ja si naozaj myslím, že tá linka jej postavy, by sa mala rozvíjať. Lebo naozaj má herecký talent,“ povedal Rozboril.

No spoluprácu s Martinkou si pochvaľovali aj jej hereckí kolegovia - Juraj Loj a Lucia Hurajová. „Podľa mňa je úžasné, že je tak cieľavedomé, milé a láskavé dievčatko. Mám v okolí ambiciózne deti, ktoré chcú byť v seriáloch, byť videné a tak, ale toto má úplne inú motiváciu. Takú hlbšiu. To je krásne,“ dodal Loj.