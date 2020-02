Definitívny koniec markizáckej Svadby na prvý pohľad: TÍTO spolu ostali!

Pred pár týždňami televízia Markíza spustila novú, dovtedy u nás nevídanú šou Svadba na prvý pohľad. Odborníci vďaka testom a vede spojili dokopy tri páry. Mužov a ženy, ktorí sa nikdy predtým nevideli a spoznali sa až pred oltárom. Po svadbe prišli medové týždne, vzájomné spoznávanie a spoločné bývanie. Po mesiaci manželstva sa mali rozhodnúť, či ostanú spolu a budú naďalej budovať vzťah, alebo si dajú zbohom.

Prvý pár, ktorý veda spojila, tvorili veterinárka Gabika a IT-čkár Stano. Dvaja ľudia, ktorí sa spoznávali s opatrnosťou, prebehlo medzi nimi niekoľko naťahovačiek, no užili si aj kopec zábavy. V niektorých chvíľach pôsobili ako manželia po 20-ich rokoch, v iných ako kamaráti. I odborníci v nich na konci videli skôr kamarátov, než partnerov.

Štvorica odborníkov spojila dokopy ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli. Zdroj: TV MARKÍZA

Potom však prišlo na lámanie chleba. Stano sa o Gabike vyjadroval krásne a bolo vidieť, že mu skutočne prirástla k srdcu. „Mám ťa rád, Gabika. Si skvelý človek a cítim sa s tebou veľmi dobre… Mám pocit, že všetko je v pohode, ako keby, keď sme spolu, to vychádzalo. Ako keby, keď ideme tou cestou, sa nám otvára tá cesta,“ dojal svojimi slovami Gabiku. Odborníci ho po preslove vyzvali, aby sa rozhodol, či chce vo vzťahu pokračovať.

„Mne by bolo smutno bez teba. Tak, Gabika, ja by som bol rád, keby sme to ešte skúsili spolu. Čo môžeme stratiť?” prekvapil Stano najmä svoju manželku, ktorá takéto rozhodnutie nečakala. No sám Stano priznal, že mu pomútila hlavu. „A to si si teraz uvedomil? Ja som zaskočená, pretože ja som nikdy z teba takýto pocit nemala. Fakt som asi všetky varianty čakala, ale tento nie. A možno ten mesiac nebol až taká dlhá doba na to, aby sme sa dostatočne spoznali. Ja si myslím, že by sme to možno ešte ten mesiac mohli skúsiť,” prekvapila aj Gabika, a to nielen Stana, ale aj odborníkov, ktorí boli úprimne dojatí z vôbec prvej dvojice, ktorú spojili. V tomto prípade sa tak veda zrejme nemýlila.

Gabika a Stano si dali ešte šancu. Zdroj: TV MARKÍZA

A tá spojila aj manažérku Júliu s fitnes trénerom Ľubom. Dvaja ľudia, medzi ktorými preskočila iskra už pred oltárom a jeden druhému sa zapáčili. Po mesiaci sa napokon posadili pred odborníkov a rozhodli sa, čo ďalej. Ľubo chytil Júliu za ruku a vyznal sa zo svojich pocitov. Pred oltárom bol nervózny a očakával, kto sa objaví pri ňom v svadobných šatách. „Keď som ťa zbadal, tak tá nervozita zo mňa padla. Bol som v podstate rád, že si to ty,” povedal otvorene svojej manželke. Napokon sa mal rozhodnúť, ako ďalej.

„Chcem sa ti poďakovať, že si mi v tých dôležitých momentoch bola oporou, že si ma povzbudzovala, že mi stále veríš. A ja dúfam, že ešte spolu zažijeme viacej takých tých krásnych momentov a moje rozhodnutie je, že chcem, aby sme zostali spolu,“ vyjadril sa a so sympatickou manažérkou to spečatili pusou. No svoje rozhodnutie musela vyriecť aj nevesta. „Naozaj si ma vo veľa veciach prekvapil a zachoval si sa ako chlap a veľmi si to cením, že som dostala práve teba a že som mala možnosť ťa spoznať. Budem veľmi rada, ak to spolu ešte skúsime,” vyznala sa. V tomto prípade trafila veda do čierneho.

Júlia a Ľubo sú vďační, že im veda vybrala práve toho druhého a pokračujú v manželstve. Zdroj: TV MARKÍZA

Posledným párom, ktorý si povedal áno boli Lucia s Ivanom. Už od začiatku bol ich vzťah poriadne rozpačitý. Keď totiž nevesta videla svojho nastávajúceho, nebola veľmi nadšená, zato zo ženíchovej strany to bola okamžitá láska na prvý pohľad. Ich vzťah bol poriadne turbulentný, a to nielen kvôli Luciinej porno minulosti, ale aj pre ich povahy a vzájomnú nedôveru. Napriek tomu sa ona vyjadrila, že vzťah by mohol mať potenciál. „Naozaj je to tak, že my sa k sebe po všetkých stránkach hodíme. Sme si vo veľa veciach podobní, kvôli ktorým by sme mali byť spolu a na druhej strane sa navzájom dopĺňame, aby sme sa jeden od druhého niečo naučili,” povedala Lucia.

Keď však došlo na rozhodnutie či spolu ostať, zamilovaný Ivan poriadne šokoval. „Moje rozhodnutie, či teda ostať vo vzťahu, v manželstve alebo teda sa rozísť, je v podstate rozchod. Myslím si, že pre nás obidvoch bude lepšie, aby sme neboli spolu. Aby si si dala ty dokopy veci, aby ja som bol tiež nejako v pohode,” vyjadril sa podnikateľ, čím zabil Luciinu nádej.

I keď mali problémy, ona verila, že by ich mohli prekonať: „Rozum mi našepkával, že by sme to zvládli, že by sme sa ťahali tým správnym smerom, že by to bolo fajn, možno časom.” Svojej manželke dal zbohom aj napriek tomu, že jej potom povedal, že ju ľúbi. „Ja ťa stále ľúbim, ale podľa mňa to je asi teraz najlepšie rozhodnutie sa rozísť,” vyznal sa Ivan zo svojich pocitov, na čo Lucia reagovala so slzami v očiach. „Mrzí ma, že to medzi nami takto celé dopadlo,“ zareagovala. Hoci to vyzeralo, že v tomto prípade našli odborníci dokonalé protiklady, ktoré sa napriek tomu priťahujú, ich povahy to nedokázali dobojovať.