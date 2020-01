Nešťastne zamilovaný Daniel (19) chcel mať Terezu pre seba: FOTO Vtrhol do domu a na smrť ju dobodal

Daniel a Tereza boli kamaráti. Tínedžerovi však kamarátsky vzťah s Terezou nestačil. Dievčina mu ale city neopätovala a Daniel sa po tom, ako zistil, že má priateľa, uchýlil k otrasnému činu. Rozhodol sa, že keď ju nemôže mať on, nebude ju mať nikto. Naplánoval si vraždu.

Za vraždu dostal 18 rokov straty slobody

Daniel sa vo štvrtok k útoku priznal. Krajský súd v Plzni ho poslal do väzenia so zvýšenou ochranou na 18 rokov. Hrozil mu až 20-ročný trest. Súd mu okrem náhrady škody zdravotnej poisťovne uložil zaplatiť rodine zavraždeného dievčaťa nemajetkové odškodné v celkovej výške 5 miliónov korún (takmer 199-tisíc eur). Rozsudok nie je právoplatný. Miarko i štátny zástupca si ponechali lehotu na podanie odvolania.

Na snímke Daniel Miarko na súde, 23. januára 2020 Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Mrazivý opis vraždy

Mladík na súde opísal, ako si deň pred vraždou pripravil dva nože, vraj pre istotu, ak by jeden stratil. V pondelok (27. mája) sa v škole vyhovoril na nevoľnosť a odišiel do českej obce Zdemyslice. Čakal, kým dievča príde z vlaku. Vydal sa za ňou domov. Keď vstúpil do domu, Tereza bola na záchode. „Vyšla von, začala na mňa kričať, nech idem preč. Len som stál a mlčal. Keď sa otočila, chytil som ju za krk do kravaty, strhol na zem a dobodal. Z šoku som utiekol z domu. Napísal som rodičom a ďalším kamarátom, čo som urobil,“ uviedol obžalovaný.

Dievčinu dobodal nožom so šestnásťcentimetrovou čepeľou. Tereze zasadil štyri rany takou silou, že jedna jej preťala rebro a ďalšia hrudnú kosť. Tri rany boli smrteľné. Dievča zomrelo na prudkú stratu krvi, rany zasiahli srdce, pečeň, pľúca a obličky.

Len čo Danielova matka dostala správu, okamžite šla syna hľadať. Svoje dieťa našla za obcou, odkiaľ ho odviezla k Terezinmu domu, kde ho odovzdala polícii.

Na snímke nebohá Tereza Zdroj: FB/Simona Photo Praha

Daniel sa s Terezou poznal od prvého ročníka strednej školy, viac sa však začali baviť predvlani v marci. Chodili do kina, navštevovali sa, intímne sa však nestýkali, pretože Tereza to nechcela. Dievčina neskôr vzťah náhle ukončila, čo Daniela zasiahlo. Pokúsil sa spáchať samovraždu, zhltol granule na potkany. Liečil sa na psychiatrii, prestúpil na inú školu, ale na Terezu nezabudol. „Myslel som na ňu každý deň. Boli sme priatelia a trávili sme spolu dosť času. Dúfal som v niečo viac než len v kamarátstvo. Ona vzťah nechcela, odmietla ma a prestala so mnou komunikovať. Nezniesol som pomyslenie, že by mala niekoho iného,“ citoval Daniela portál novinky.cz.

Daniel si podľa odborníkov uvedomoval, čo vykonáva

Obhajoba sa usilovala poukázať na psychickú chorobu chlapca, znalci u neho však duševnú chorobu vylúčili. Podľa nich bol schopný rozpoznať, čo robí, konal racionálne a premyslene, nie skratovo. „Posudzovaný je úplne duševne zdravý. Neboli zistené absolútne nijaké znaky psychózy. Motivácia k činu korešponduje s racionálnym konaním a plánovaním,“ uviedla na súde znalkyňa v odbore psychiatria. Tá rezolútne vylúčila, že by Daniel v dobe skutku trpel poruchou, ako je mánia alebo depresia, netrpí podľa nej ani schizofréniou či biopolárnou poruchou. Tvrdí, že mladík nekonal skratovo, v čase činu bol úplne príčetný a úplne schopný rozpoznať a uvedomiť si, čo robí.

Mladík sa o vražednom pláne zveril kamarátovi, ten ho nebral vážne

O svojom úmysle povedal tri dni pred vraždou svojmu kamarátovi. Ten na súde vypovedal, že tomu neprikladal veľký význam. Uviedol, že neskoro v noci boli obaja silo opití. Polícia ho teraz stíha, že trestný čin neoznámil.

Terezinho otca zasiahlo, keď obžalovaný opisoval vraždu jeho dcéry

Otec zavraždenej povedal, že nikto z útočníkovej rodiny neprišiel s ospravedlním. „Smrťou Terezky zasadil bolestivú ranu celej našej rodine, ktorá sa s tým nikdy nevyrovná. Keď som videl vraha v súdnej sieni, cítil som z neho totálnu ľahostajnosť k utrpeniu Terezky, ktoré musela prežiť. Každý večer si líham do postele a vidím pred očami jej vydesenú tvár, ako na chodbe nášho domu bojuje o svoj život,“ povedal denníku Právo otec zavraždenej.

„Keď z jeho úst opakovane počujete, že urobil správnu vec, tak vám po chrbte prebehne mráz. Niektoré jeho slová ma prebúdzajú zo spánku. Snáď najhoršie sa mi počúvalo, keď na otázku, koľko rán nožom dcére zasadil, prirovnal bodanie k futbalovému zápasu, keď si hráč tiež nepamätá všetky svoje pohyby,“ dodal rodič.