VOĽBY 2020 Danko prežíva najťažšie predvolebné obdobie! Rana aj od polície a ospravedlnenie Čaputovej

BRATISLAVA - Predseda parlamentu to v aktuálnom predvolebnom období rozhodne nemá ľahké. Okrem toho, že v týchto dňoch čelí kauze telefonátu s Alenou Zsuzsovou, ktorá je obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, musí vysvetľovať aj svoju rigoróznu prácu. A to nie len tak hocikomu, ale policajným orgánom, u ktorých bol vraj aj vypovedať. Dnes sa navyše mal na výbore riešiť jeho pamätný výrok z poslednej januárovej schôdze. Danko na dnes už ale avizoval tlačovú konferenciu na ktorej sa má ospravedlniť a predložiť výzvu prezidentke.

O skutočnostiach rigoróznej práce informoval Denník N. Na to, že práca je definitívny plagiát a spojením viacerých prác dohromady, už počas minulého roka upozorňoval aj predseda OKS Ondrej Dostál z klubu SaS. Ten v práci dokonca graficky vyznačil pasáže, ktoré Danko prebral z ostatných prác.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

Výpoveď na polícii

Danko mal podľa najnovších informácií vypovedať na polícii práve v súvislosti so svojou rigoróznou prácou, ktorú obhajoval pred dvadsiatimi rokmi. Práca nesie názov "Verejná správa a jej charakteristické črty". Na výsluchu mal byť ešte počas minulého roku. V tejto súvislosti sme oslovili aj Dankovho hovorcu Tomáša Kostelníka, ktorý zatiaľ nereagoval.

Zdroj: Tip čitateľa

Vyšetrovanie sa rozbehlo po identifikovaní učiteľov

Policajti sa o prípad začali hĺbkovo zaujímať po tom, ako boli známe mená všetkých zainteresovaných profesorov a učiteľov, ktorí mali s prácou za posledných 20 rokov niečo spoločné. Jeden z nich má byť sudca Okresného súdu v Brezne Silvio Boleček. Aj on mal už na polícii vypovedať. V prípade vystupuje Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Škola a predseda parlamentu sa vyhýbali zverejňovaniu mien zainteresovaných osôb

Spomínaný Boleček mal byť oponentom práce Danka. Mal aj ako prvý prísť na to, že práca je plagiátom. V oponentskom posudku však otočil kartu a Danka pochválil za "samostatnú kritickú prácu s odbornou literatúrou a štylistiku na solídnej úrovni". Počas následnej rigoróznej skúšky v skúšobnej komisii mal Danko čeliť predsedovi Jánovi Rekenovi. Ďalšími boli Pavol Zloch a Zoltán Valentovič, ktorý však už nežije. Zloch aj s Bolečkom tvrdia, že sa s Danko v žiadnom prípade nepoznajú.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Boleček sa bráni, že pred vypracovaním posudku k práci sa radil so starším kolegom Zlochom. "Povedal, je to teoretická pi…, ale je to dobré,“ povedal pre Denník N Boleček po rokoch od momentu, kedy prácu pustili na ďalšie konanie. Práca pritom nielenže nemala záver, ale ani povinný zoznam použitej literatúry. Zloch sa zas bráni, že "určite som ja nejaké pokyny na spracovanie posudku nedával." Skúšobná komisia mala brať ako relevantný práve posudok, ktorý mal vypracovať aj Boleček.

Kriminálka prípad vyšetruje

Už niekoľko mesiacov banskobystrická kriminálka vyšetruje okolnosti, za akých mal predseda parlamentu Danko titul získať. Polícia vedie trestné konanie na základe trestného oznámenia. Polícia vraj má vyšetrovať aj porušovanie autorských práv. Jeho porušenie skonštatovala aj preverovacia komisia na UMB. "V prípade zatiaľ nebolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. Vzhľadom na to, že vo vyšetrovaní stále prebiehajú procesné úkony, nie je možné poskytovať podrobnejšie informácie,“ povedala hovorkyňa krajskej polície v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Za zmienku ešte stojí fakt, že Boleček robil oponenta aj Danielovi Pisákovi, ktorý mal obsahovo zhodnú rigoróznu prácu. Tomu dali titul rok po Andrejovi Dankovi. Boleček sa bráni, že Dankova téma bola z tých, ktorým sa nevenoval, a teda si na ňu vôbec nespomenul. "Jednoducho pre môj praktický život mala nulový význam, nepotreboval som si z nej nič zapamätať," tvrdí Boleček. Zákon nedovoľuje takýmto osobám odobrať titul, hoci Martina Lubyová avizovala presadenie novely, ktorá bude "riešiť" plagiátorov. Tento sľub však zrejme do blížiacich sa volieb nestihne splniť.

Výbor mal dnes riešiť aj Dankov výrok v pléne NR SR

Danko ešte počas januárovej schôdze v pléne povedal, že nemá úctu voči prezidentke. Tieto výroky dnes mal riešiť mandátový výbor, no ten nebol uznášaniaschopný, keďže viacero členov neprišlo. Na stretnutie výboru prišli len štyria poslanci. Danko tento výrok dnes zrejme bude výrok komentovať na tlačovej konferencii, kde sa chce ospravedlniť.

Zdroj: Topky/Maarty

"Je smutné, že si väčšina členov mandátového a imunitného výboru nesplnila svoju základnú povinnosť a svojou neúčasťou zabránila tomu, aby sa výbor zaoberal nevhodnými výrokmi predsedu NR SR Danka. Ak má Andrej Danko aspoň zvyšky normálnej ľudskej slušnosti, mal by sa pani prezidentke Čaputovej ospravedlniť aj bez toho, aby ho k tomu vyzval výbor," skonštatoval poslanec Ondrej Dostál.

Na rokovanie prišli okrem predsedu výboru Juraja Blanára (Smer-SD) z 15 členov len traja opoziční poslanci, podľa Blanára sa 10 členov výboru ospravedlnilo. Blanár naznačil, že neúčasť poslancov môže byť forma obštrukcie. Výbor mal rokovať o tom, či začne v tejto veci disciplinárne konanie. Blanár neplánuje zvolať výbor opätovne. Ak by aj výbor začal disciplinárne konanie, nebolo by možné proces dokončiť do konca volebného obdobia, povedal šéf výboru.

Výzva pre Danka

Opoziční poslanci Viera Dubačová (nezaradená) a Branislav Gröhling (SaS), ktorí na výbor prišli, vyzvali Danka, aby sa prezidentke ospravedlnil. Blanár nechcel ich výroky komentovať. "Opozícia má svoj pohľad na vec, ja predovšetkým vnímam to, aby to urobil sám predseda Danko, ak uzná za vhodné," povedal novinárom.

Podnet na výbor podal Dostál po tom, ako Danko v pléne počas januárovej schôdze vyhlásil, že nemá úctu voči prezidentke. "Budem si ctiť Prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal nezaradenému poslancovi Martinovi Poliačikovi. Hovorca prezidentky Martin Strižinec vtedy uviedol, že hlava štátu nevidí najmenší dôvod na výroky reagovať.