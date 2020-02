Danko schytal tvrdú kritiku: Zrušiť diaľničné známky je podľa expertov úplný nezmysel

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko si za návrh zrušiť diaľničné známky pre autá do 3,5 tony, kým nebudú dostavané diaľnice, vyslúžil tvrdú kritiku od viacerých expertov. Tí to v reakciách považujú za nezmysel a zúfalú snahu získať si hlasy voličov krátko pred parlamentnými voľbami.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s. (VÚD) Ľubomír Palčák to označil za nelogický a veľmi zlý nápad. "Je pravda, že vo výstavbe diaľnic sme na tom veľmi zle a štát tu naozaj zlyhal, že dodnes nemáme vybudované aspoň súvislú diaľnicu z východu na západ a zo severu na juh," uviedol Palčák s tým, že rušiť pre to diaľničné známky, prípadne aj mýto je úplný nezmysel.

"Ak by sme išli touto cestou, nikdy nedostaneme ľudí z áut a ciest na menej ekologicky zaťažujúcu dopravu, na železnicu. Prídeme rádovo o stovky miliónov eur a nikomu to nepomôže," upozornil šéf VÚD. Za diaľničné známky by v prípade ich zrušenia nesmeli platiť ani zahraniční motoristi. "Nahrnú sa nám tu autá, kamióny, zničia cesty, zasmradia a nezaplatia ani euro," podotkol Palčák. Podľa neho treba viac peňazí, no nie je to len o nich, problémom je nezvládanie procesu prípravy a výstavby diaľnic.

Návrh SNS je podľa riaditeľa Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) Františka Palka len potvrdením trendu, keď si vládne strany robia z rozpočtu verejnej správy stranícku samoobsluhu s cieľom krátko pred voľbami nahnať ďalších voličov. Zámer zrušiť diaľničné známky považuje za zúfalstvo zabojovať o voliča. "Z vecného hľadiska je to nezmysel, pretože majitelia áut s hmotnosťou do 3,5 tony už diaľničné známky majú na tento rok kúpené a je nezmyslom, aby sa diaľničné známky v budúcnosti neplatili. V každej krajine majitelia áut platia za užívanie diaľničnej siete," poznamenal Palko.

Riaditeľ IHP to vníma ako vklad SNS v útoku na verejné financie, ktoré v utorok ohlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), keď oznámil, že vláda schváli a parlament odsúhlasí návrh na výplatu 13. dôchodku a zdvojnásobenie rodinných prídavkov so sekerou 800 miliónov eur. "Návrh SNS prichádza v roku, kedy vláda, v ktorej je aj SNS, odsúhlasila výdavkové limity rozpočtu ako reakciu na zhoršené hospodárenie verejných financií z roku 2018. Takéto návrhy sú krajne nezodpovedné a na úkor udržateľnosti verejných financií," dodal Palko.

Analytik inštitútu INEKO Ján Kovalčík zareagoval, že ide o ďalšie stupňovanie špirály populizmu, ktorou si vládne strany pred voľbami kupujú voličov. "Smer i SNS mali roky času, aby našli zdroje na krytie takýchto nápadov, napríklad, vylúčením predražených zákaziek v rezortoch, za ktoré zodpovedali. Nič také neukázali," uviedol Kovalčík. A teraz, keď sa hospodárenie štátu zhoršuje, podľa neho prichádzajú s gejzírom nápadov už na účet budúcej vlády. "Čím viac teraz rozdajú, tým menej zdrojov bude po voľbách na lepšie cesty, zdravotníctvo či iné služby štátu občanom," poukázal analytik.

Diaľnice a rýchlostné cesty podľa Kovalčíka síce pribúdajú veľmi pomaly, ale ani cena diaľničných známok sa už veľa rokov nezvyšuje. Kvalita diaľnic a rýchlostných ciest je pritom v poriadku. "V oveľa horšom stave sú štátne cesty I. triedy - až 40 percent je v nevyhovujúcom stave. Za ne diaľničné známky neplatíme, ale oveľa viac platia užívatelia všetkých ciest cez spotrebnú daň z pohonných hmôt. Navrhne teda SNS aj zníženie spotrebnej dane?" spýtal sa Kovalčík.

Za vyše štyristo mostov v zlom a veľmi zlom stave, ktoré sú časovanou bombou, by sa podľa neho vláda mala hanbiť ešte viac ako za meškajúce diaľnice. Pokiaľ ide o potrebu prijatia nového stavebného zákona, o čom Danko tiež hovoril, analytik pripomenul, že jeho prípravu mal v agende štátny tajomník rezortu dopravy a výstavby za SNS Peter Ďurček. "A predložený návrh žiadnu reálnu predstavu o výraznom zrýchlení prípravy diaľnic neponúkol," dodal Kovalčík.