VOĽBY 2020 Danko chce zrušiť diaľničné známky: Pred ľuďmi sa už nechce hanbiť

BRATISLAVA - Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu na zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby. Na tlačovej besede to povedal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

"Nechcem sa ďalej pred ľuďmi hanbiť, že štát od nich berie poplatky za diaľničné známky," povedal. Pre šéfa národniarov je to jedna z politických podmienok na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. "Je to súčasne aj moja výzva, aby sa úplne zmenili zákony, ktoré určujú výšku nielen diaľničných známok, ale aj mýta, a aby sa zmenil systém výstavby diaľnic," povedal. Ľudia by si podľa neho mali uvedomiť, že štát koná zodpovedne a nechce od ľudí niečo, čo si nezaslúži. Diaľnice na Slovensku podľa Danka nebudú, keď sa nezmení stavebný zákon a zákon o verejnom obstarávaní, a keď si Slovensko nepožičia niekoľko miliárd eur na ich dostavbu. Ako príklad uviedol Portugalsko, ktoré si požičalo 78 miliárd eur a majú kvalitné nemocnice a diaľnice. "Slováci sa z toho najedia, či je zadlženie 46 percent alebo 55 percent?" spýtal sa.

Vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony môžu od 1. februára tohto roka používať už štyri druhy elektronických diaľničných známok. K doterajšej ročnej známke za 50 eur, tridsaťdňovej za 14 eur a desaťdňovej za 10 eur od začiatku tohto mesiaca pribudla nová známka na tzv. technický rok, s platnosťou 365 dní od dňa zaplatenia. Tá stojí rovnako ako ročná známka - 50 eur. Ako upozornila Národná diaľničná spoločnosť, a. s., platnosť ročnej známky na rok 2019 sa skončila 31. januára. Motoristi musia od februára uhradiť ročnú známku už pre rok 2020.