VOĽBY 2020 Danko chce útokmi na Čaputovú osloviť voličov pravicových extrémistov, tvrdí Štefančík

BRATISLAVA – Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa útokmi na prezidentku Zuzanu Čaputovú zjavne snaží osloviť voličov pravicových extrémistov. Pre agentúru Uviedol to politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Danko vyčítal prezidentke napríklad to, že prekročila svoje právomoci, keď si k sebe zavolala policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby jej objasnili situáciu okolo rýchleho prepustenia bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z väzby. Kritizuje taktiež jej postoj k Istanbulskému dohovoru, či to, že nie je apolitická. Hovorca prezidentky Martin Strižinec v reakcii zdôraznil, že prezidentka sa venuje tomu, čo Slovensko trápi a aké sú možné riešenia, a preto svoju energiu nebude míňať na osobné súboje.

Obsesia prezidentkou sa vôbec nemusí prejaviť

Podľa politológa tieto útoky hovoria o tom, že Andrej Danko žije v úplne inom mentálnom svete ako prezidentka. „Zuzana Čaputová je všeobecne uznávanou verejnou osobnosťou, dokonca aj medzi voličmi Smeru-SD. Ak ale niekomu jej hodnotový svet nevyhovuje, tak sú to voliči pravicových extrémistov. Nemožno teda vylúčiť, že Andrej Danko útokmi na prezidentku sleduje zámer osloviť práve tuto skupinu voličov,“ myslí si Štefančík.

Podľa neho však nerobí dobre, keďže hlava štátu sa priamo nezapája do straníckeho boja. „Je teda možné, že jeho obsesia prezidentkou sa nemusí prejaviť v náraste voličských preferencií SNS,“ priblížil politológ. Zároveň poznamenal, že čo sa týka vzťahov medzi najvyšší ústavnými činiteľmi, v parlamentných demokraciách pri podobných kompetenciách, aké slovenská hlava štátu má, sa na prezidenta zo strany šéfa parlamentu spravidla neútočí. „Danko síce v RTVS povedal, že je chlapec z dediny, ale v slušných rodinách nejde o to, či je niekto z dediny alebo z mesta, ale skôr o to, akú výchovu mu jeho rodičia poskytli,“ uviedol politológ.

Šéf zákonodarného zboru na adresu prezidentky viackrát vyhlásil, že nie je apolitická, pretože v prezidentskom paláci nadržiava Progresívnemu Slovensku. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol, že za prezidentku máme „mladú a neskúsenú ženu“. Podľa politológa je takýto štýl komunikácie dôsledkom Dankovej predvolebnej paniky.

SNS reálne hrozí, že vypadne z parlamentu

„SNS sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti, a to prieskumy neberú do úvahy názor tých približne 60-tisíc Slovákov, ktorí budú voliť zo zahraničia. Práve od nich SNS zrejme veľa hlasov nedostane. Nemožno tak vylúčiť, že strana vypadne z parlamentu,“ objasnil Štefančík. Zároveň dodal, že ak Danko povie o prezidentke, že je „mladou ženou“, môže ísť v konečnom dôsledku o kompliment. „Andrej Danko je totiž od prezidentky o rok mladší. Pritom sám začínal v politike ako ‚podržtaška´ Jána Slotu, snáď najvulgárnejšieho politika, akého táto krajina od svojho vzniku zažila. A napriek tomu sa stal druhým najvyšším ústavným činiteľom,“ vysvetlil.

Na otázku, či môže predseda SNS takouto rétorikou získať pre stranu nejakých voličov, odpovedal, že stranám všeobecne pomáha, pokiaľ je ich prítomnosť v médiách čo najčastejšia. U Danka však podľa neho táto priama úmera nemusí platiť. „SNS a jej predseda majú totiž na krku toľko politických prešľapov, že žiadny oponent si neodpustí, aby ich pri diskusii s ním rad radom nevymenoval. Ešte pred niekoľkými týždňami by sme snáď mohli povedať, že do parlamentu mu môže pomôcť len nejaká púť do Fatimy. Po zverejnení komunikácie s Alenou Zs. je na mieste pochybnosť, či mu tá panenka Mária toto všetko dokáže odpustiť,“ uzavrel Štefančík.