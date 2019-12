Sneženie sa vráti! Na horách platí prvý lavínový stupeň, po víkende sa črtá zmena k horšiemu

BRATISLAVA – Do konca tohto týždňa bude vonku slnečno. Začiatkom budúceho týždňa sa však počasie zmení zo stabilného na premenlivé, no vysoko zrážkovo nadpriemerné. Navyše sa črtá ochladenie.

Na naše územie v úvode týždňa dorazila výraznejšia snehová nádielka. Vo veľkej časti južnej polovice Slovenska napadla súvislá vrstva snehu. Nasledujúci deň nasnežilo v severnej polovici územia. Druhá polovica tohto týždňa nám podľa meteorológov z iMeteo.sk zrážky neprinesie. „Vonku bude kvôli rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu so stredom nad čiernomorskou oblasťou slnečno,“ uviedli.

Črtá sa ochladenie

Začiatkom budúceho týždňa by sa mala v oblasti Nórskeho mora prehĺbiť tlaková níž, ktorá sa bude presúvať ďalej na juhovýchod až východ. Meteorológovia očakávajú, že po jej prednej strane začne do Európy prenikať chladnejší vzduch od severozápadu. „Klimatický model CFSv2 očakáva, že budúci týždeň naprší na našom území priemerne o 2 mm za deň viac, ako býva zvykom, no teplotne by mal byť o 3 °C teplejší ako dlhodobý priemer,“ spresnili odborníci. Premenlivé počasie a sneženie môžeme podľa nich očakávať najmä v severnej polovici Slovenska. „Teplejší charakter počasia prinesie do nízkych polôh prevažne dážď či dážď so snehom,“ dodali.

Viac sa dočítate v tomto článku: Blíži sa ochladenie a druhá vlna sneženia! Meteorológovia už vedia, ktoré oblasti zasype sneh

Štvrtok

Do našej oblasti od juhovýchodu zasahuje okraj tlakovej výše. Po jej zadnej strane prúdi od západu do našej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia teplý vzduch.

Cez deň sa teplota vyšplhá na -3 až +2 stupne, v stredných polohách a pri slnečnom počasí na +2 až +6 stupňov. V Banskobystrickom kraji sa bude pohybovať do +6 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v Banskobystrickom kraji a miestami aj na východe sa objaví slabý vietor.

Zdroj: Predpovede.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) počas doobedia upozorňuje na nebezpečenstvo poľadovice a hmly. Výstrahu pred poľadovicou vydal pre vyznačené regióny Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Zdroj: SHMÚ

Varovanie pred hmlou platí pre vyznačené okresy Banskobystrického, Košického a Žilinského kraja.

Zdroj: SHMÚ

Piatok

Do našej oblasti bude od juhovýchodu zasahovať okraj slabnúcej tlakovej výše a zároveň vo vyšších hladinách ovzdušia bude pokračovať prílev teplého vzduchu od západu.

Bude zamračené, nízka oblačnosť a hmlisto. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky s možnosťou tvorby poľadovice. Do rána sa ochladí na -1 až -6, na strednom a východnom Slovensku pri zmenšenej oblačnosti na -6 až -11 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

Cez deň sa oteplí na -2 až 3 stupne, v stredných polohách a pri slnečnom počasí ojedinele aj v nižších polohách na okolo 5 stupňov. Pofukovať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Sobota

Od severozápadu postúpi do našej oblasti studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Škandináviou.

Počasie bude oblačné až zamračené, lokálne aj hmlisté. Len ojedinele sa prechodne vyskytne zmenšená oblačnosť. Postupne miestami sa objaví dážď alebo mrholenie, od stredných polôh sneženie. SHMÚ varuje pred možnosťou tvorby poľadovice.

Zdroj: Predpovede.sk

Do rána sa ochladí na -1 až -6, pri zmenšenej oblačnosti na okolo -8 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 stupňov, na krajnom juhozápade môže byť ojedinele teplejšie. Pofukovať bude prevažne slabý vietor.

Nedeľa

Studený front postúpi z našej oblasti ďalej na východ, za ním k nám bude od severozápadu prechodne prúdiť chladnejší morský vzduch.

Podobne ako v sobotu, aj v druhú adventnú nedeľu bude oblačno až zamračené a hmlisto, len prechodne bude zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na severe, sa objavia prehánky, od stredných polôh snehové, no môže aj pršať. Ojedinele hrozí tvorba poľadovice.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na +4 až -1 stupeň, vo východnej polovici miestami na okolo -3 stupne. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 2 až 7, na juhozápade na okolo 9 stupňov.

Na horách platí prvý lavínový stupeň, očakáva sa výrazné oteplenie

Vo vysokohorských žľaboch a muldách, najmä východných, juhovýchodných a južných expozícií Vysokých, Západných Tatier a Malej Fatry sú na staršom snehu naviate snehové dosky a vankúše s výškou snehu do 60 centimetrov.

Zdroj: hzs

„Uvoľnenie doskovej lavíny je v strmom až extrémnom teréne spomenutých orientácií možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Lavínové nebezpečenstvo je však veľmi lokálne. Viaže sa najmä na záveterné strmé východné a juhovýchodné svahy a žľaby,

V Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne, doplnil Krajčí. Celková výška snehu je podľa Krajčího variabilná, do 1800 metrov je v priemere len desať až 25 centimetrov, v Tatrách nad 2100 metrov dosahuje 20 až 75 centimetrov.