Vodiči, pozor: Na väčšine územia Slovenska hrozí ráno hmla a poľadovica

Výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov očakávajú odborníci do 9.00 h. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňujú. V rovnakom čase hrozí na väčšine územia riziko poľadovice.

Zdroj: shmu.sk

V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo

V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí dnes malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej stránke. V týchto polohách je lavínové nebezpečenstvo značne lokálne.

V žľaboch, svahoch a pod stenami najmä severovýchodných, východných, južných a juhovýchodných expozícií je naviaty nový sneh s výškou od 20 do 60 cm. Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby. Uvoľnenie lavíny je možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých nebezpečných miestach v strmom až extrémne strmom teréne. V Nízkych Tatrách a Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá.

Dnes ráno bolo na horách jasno, na západe polooblačno, v horských kotlinách miestami hmla. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -4 do +4°C. Ráno fúkal vietor prevažne západných smerov do 10 m/s v nárazoch do 15 m/s. Snehová pokrývka je súvislá od 1 900 m n. m. a je nerovnomerne rozmiestnená, pričom je koncentrovaná do najvyšších polôh Vysokých Tatier a na južne orientovaných svahoch.

Sneh sa za posledné dni v dôsledku kolísania teplôt stabilizoval a sadol. Na mnohých miestach je povrch snehu ľadový, prípadne je kôra. Voľný prachový sneh sa ešte vyskytuje v najvyšších polohách a na tienistých svahoch.

Na cestách stredného a východného Slovenska sa môže vyskytovať poľadovica

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SCS) na svojej stránke. Takisto však upozorňuje, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred tvorbou poľadovice pre územie stredného a východného Slovenska. Na horskom priechode Huty je miestami zľadovatený sneh do 1 cm.

Hmla obmedzuje dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Malacky, Kremnica, Sedlo Besník, Banská Štiavnica, do 100 metrov v lokalitách Bratislava, Hurbanovo, Záborské, Lipany, Ludvíkov dvor, Myjava, Čataj, Šturec, Komárno, Šrobárová, Senec, Lučatín, Široké, Milhosť, Košice-krematórium, Haniska, Turňa nad Bodvou a Zemianska Olča

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do 1 - 2 cm.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Chorepa, Súľová, a Grajnár je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do 1 cm, na horských priechodoch Herlianske sedlo je miestami utlačený sneh do 2 cm.