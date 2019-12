Počasie na Slovensku sa blázni! Platia viaceré výstrahy, buďte mimoriadne opatrní

„Jej výskyt je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ. Na horách v polohách nad pásmom lesa meteorológia varujú pred vetrom. Platí to pre okresy Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Martin a Žilina. Vietor v týchto oblastiach môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s (70 až 85 km/h) a krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť okolo 30 m/s (110 km/h). Vietor predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha platí dnes do 18:00.

Na horách úraduje silný vietor a výstraha pred lavínami

V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej stránke. Vo vysokohorských žľaboch, muldách a svahoch najmä severovýchodnej, východnej, juhovýchodnej a južnej expozícií je naviaty nový sneh s výškou snehu od 20 do 60 cm.

Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby. Uvoľnenie lavíny je v strmom až extrémne strmom teréne spomenutých orientácií možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení. V Nízkych Tatrách a Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá. Služba dodáva, že už pri prvom stupni lavínového nebezpečenstva, môžu byť turisti a horolezci ohrozený pádom lavín.

Dnes ráno sa nasúvala oblačnosť od západu a na podhorí bola hmla. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -6 do 4°C. Vo vyšších a stredných polohách by sa malo v priebehu dňa ochladzovať. Ráno fúkal vietor prevažne západných smerov do 18 m/s v nárazoch do 25m/s. Snehová pokrývka je súvislá od 1900 m n. m. a je nerovnomerne rozmiestnená, pričom je koncentrovaná do najvyšších polôh Vysokých Tatier na južne orientovaných svahoch. Sneh sa za posledné dni poprerábal a sadol. Na mnohých miestach je povrch snehu ľadový, prípadne je kôra. Voľný prachový sneh sa ešte vyskytuje v najvyšších polohách a na tienistých svahoch.