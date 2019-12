Počasie trápi vodičov: Na väčšine územia je poľadovica, v Tatrách hrozia lavíny

BRATISLAVA - Slovenskí vodiči by mali v nedeľu jazdiť po cestách opatrnejšie, na mnohých miestach sa totiž tvorí hmla s viditeľnosťou od 50 do 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy platia najmä pre Trenčiansky, Prešovský a Košický kraj, ale aj pre niektoré lokality na strednom a západnom Slovensku. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ s tým, že výstrahy sú predbežne vydané do 14.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Okrem toho si na východe Slovenska treba dávať pozor aj na poľadovicu, výstrahy prvého stupňa platia do 12.00 h. Na horách treba od popoludnia do pondelkového (9. 12.) rána počítať aj so silnejším vetrom. Jeho priemerná rýchlosť sa odhaduje na 70 až 90 kilometrov za hodinu, v nárazoch sa očakáva 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy sa týkajú viacerých okresov Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja.

Zdroj: SHMÚ

Lavínové nebezpečenstvo je len vo Vysokých a Západnych Tatrách

V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí v nedeľu malé lavínové nebezpečenstvo, v Nízkych Tatrách a vo Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie v Liptovskom Hrádku.

Vo Vysokých a Západných Tatrách je lavínové nebezpečenstvo lokálne. Vo vysokohorských žľaboch, muldách a svahoch najmä severovýchodnej, východnej, južnej a juhovýchodnej expozície je naviaty nový sneh s výškou od 20 do 60 centimetrov. Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby. Uvoľnenie lavíny je v strmom až extrémne strmom teréne možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení.

Zdroj: Getty Images

V nedeľu ráno bolo ma horách zamračené a hmlisto. Vo Vysokých Tatrách polojasno, teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -9 do 0 stupňov Celzia. Ráno fúkal vietor prevažne severozápadných smerov do 10, v nárazoch do 15 metrov za sekundu.

Snehová pokrývka je súvislá od 1900 metrov nad morom a je nerovnomerne rozmiestnená. Koncentrovaná je do najvyšších polôh Vysokých Tatier a na južne orientovaných svahoch. Na mnohých miestach je povrch snehu ľadový, prípadne je kôra. Voľný prachový sneh sa ešte vyskytuje v najvyšších polohách a na tienistých svahoch.