Pripravte sa na novinku polície: Vodičský, technický, pán šofér! A nasnímame si aj vaše odtlačky

BRATISLAVA - Ak ste boli zvyknutí na to, že si od vás policajná hliadka vypýtala pri kontrole občiansky, vodičský či technický preukaz, od decembra sa pripravte na novinku. Počas náhodnej kontroly vám budú môcť nasnímať aj odtlačky prstov. Postačí, že zástupcovia zákona budú mať konkrétne podozrenie.

Ako však upozornil hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov, nejedná sa o klasické odoberanie odtlačkov. Ide o ich nasnímanie za pomoci prístroja. Nové oprávnenie používať skenery by malo byť účinné v decembri. Všetko momentálne závisí od priebehu legislatívneho procesu – novinku odobrila vláda, teraz smeruje do parlamentu. Upozornilo na to sme.sk.

Odtlačky odovzdávame aj pri žiadosti o cestovný pas. Zdroj: Pixabay/ilustračné foto

Stačí podozrenie

Ako objasnil Lazarov, policajti v súčasnosti osoby lustrujú na základe alfanumerických znakov. Patrí medzi ne meno, priezvisko a dátum narodenia. V budúcnosti by sa k nim mal pridať aj odtlačok prsta. Znie to pre vás ako sci-fi a neviete si to predstaviť? "Zariadenia, ktorými sa bude vykonávať takáto lustrácia, budú mobilné zariadenie typu PDA, ktoré budú mať integrované čítačky dokladov a snímač odtlačku prsta," ozrejmil hovorca.

Už od konca roka by vám teda mohli nasnímať odtlačky aj bez toho, aby ste boli obvinení či predvedení na políciu pre konkrétne podozrenie.

Zdroj: SITA

"Kompetencia by mala umožniť policajtom snímať odtlačky pre automatizované vyhľadávanie a porovnávanie v informačných systémoch polície, predovšetkým v Schengenskom informačnom systéme. Zosnímané odtlačky sa nebudú nijakým spôsobom uchovávať, budú použité iba v momente kontroly osoby – len na verifikáciu," vysvetlil Lazarov.

V praxi to bude vyzerať tak, že prístroj odtlačky zosníma na prenosné elektronické zariadenie a systém ich potom porovná s databázami hľadaných, nezvestných alebo monitorovaných ľudí na území Schnegenu.

Podkladom pre tento krok sú podľa rezortu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. "Právny rámec pre interoperabilitu informačných systémov EÚ zakladá vytvorenie spoločnej služby porovnávania biometrických údajov, čím sa umožní oveľa spoľahlivejšia identifikácia osoby než je identifikácia na základe alfanumerických údajov. V spoločnej službe porovnávania biometrických údajov budú uchovávané biometrické vzorce získané z biometrických údajov z viacerých informačných systémov," vyjadril sa Lazarov.

Prístrojov je málo

Podľa vyjadrenia hovorcu rezortu vnútra má však polícia momentálne k dispozícii len 26 kusov prístrojov. Tie využíva predovšetkým hraničná a cudzinecká polícia. A to napríklad pri kontrolách osôb v súvislosti s prechodom schengenskej hranice. "Na základe zosnímaného odtlačku prsta prebieha verifikácia vízového cudzinca s bio-vízom v centrálnom vízom systéme," priblížil hovorca bežnú prax. Plánom však je, aby zariadeniami postupne vybavili policajné zložky prvého kontaktu. Na otázku, koľko bude táto novinka stáť, však zatiaľ rezort nereagoval.