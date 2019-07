Získať pracovníkov do školských kuchýň je takmer nemožné, upozorňujú karloveské školy

Ilustračné foto

Bratislavská mestská časť Karlova Ves sa sťažuje na nedostupnosť kvalifikovaných ale i nekvalifikovaných pracovníkov, ktorých budú potrebovať od septembra tohto roka, keď vstúpi do platnosti novela o tzv. obedoch zadarmo pre žiakov základných škôl. Mestská časť podľa svojich slov investuje do vybavenia kuchýň nemalé peniaze, no stále čelia problémom ako staré vybavenie alebo nepostačujúce rozvody. Uviedol to Miroslav Špejl z oddelenia komunikácie s médiami a vzťahy s verejnosťou.