Poľnohospodári opäť chystajú protest v Bratislave: Rozhodli sa tak po násilnej smrti farmára

Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

BRATISLAVA - Protest nespokojných farmárov má byť v Bratislave 19. februára. Farmári začnú cestu do hlavného mesta z troch smerov už 18. februára. Povedal to v stredu Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov s tým, že prídu na traktoroch, lesných a ďalších strojoch. Odhadol, že do protestu sa rôznym spôsobom zapojí asi 1000 strojov.