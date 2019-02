Matečná by mala plniť požiadavky protestujúcich farmárov, upozorňujú liberáli

BRATISLAVA - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) by mala začať plniť požiadavky protestujúcich farmárov, ako aj poslancov Európskeho parlamentu. Uviedli to v pondelok na brífingu k minulotýždňovému protestu farmárov v Bratislave predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, Alojz Baránik a Jarmila Halgašová, ktorá sa v strane venuje poľnohospodárstvu.

"My od začiatku žiadame stransparentniť všetky procesy, a to aj pri prideľovaní priamych platieb. Chcela by som vyzvať ministerku Matečnú, aby začala plniť požiadavky farmárov, lebo nie je pravdou, že ich požiadavky sú splnené. Napríklad prijatie pravidla, že priama platba bude vyplatená len subjektu, ktorý preukáže právny titul k pôde alebo to, že sa odstráni subjektívne hodnotenie projektov a že budú ihneď zverejnené mená subjektov, ktorí vyhrali projekty," vyzvala Matečnú Halgašová.

SaS podľa Halgašovej tiež žiada agroministerku, aby začala plniť požiadavky poslancov EP, ktoré sú uvedené v ich záverečnej správe. "Žiadame tiež ministerku, aby avizovaný strategický dokument o pozemkových úpravách pripravila konsenzom naprieč celým politickým spektrom, keďže podľa jej vyjadrení sa má napĺňať až po roku 2020. Za stranu SaS chcem potvrdiť, že my sme na odbornú diskusiu pripravení," podčiarkla Halgašová.

Sulík o problémoch farmárov

Podľa Sulíka tromi najväčšími problémami farmárov na Slovensku je rozdrobenosť pôdy, ako aj rozdiel v európskych dotáciách, ktoré sú aj po 15 rokoch členstva v EÚ nižšie, ako majú vyspelé krajiny. "Tretím problémom farmárom je veľmi nízka pridaná hodnota produkcie na jeden hektár pôdy," upozornil predseda SaS.

Richard Sulík Zdroj: Topky/Maarty

Doplnil, že k hlavným požiadavkám protestujúcich farmárov patrí požiadavka komasácie (scelenia rozdrobenej pôdy), požiadavka, aby priame platby išli len tým farmárom, ktorí majú riadny právny titul k pôde. "Treťou požiadavkou je minimalizácia subjektívneho hodnotenia projektov. SaS v týchto požiadavkách farmárov podporuje," dodal Sulík.