Bratislavská mestská polícia má veľký problém: Nutne musia posilniť svoje rady

"Čísla sú úplne jasné. Sú určité štandardy aj z praxe zo zahraničia. Nemalo by byť viac ako 1000 obyvateľov na jedného policajného príslušníka, ktorý je vo výkone. Momentálny stav v Bratislave ja taký, že tých obyvateľov na jedného mestského policajta je okolo 1600," povedal nový náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš. Hlavné mesto poukazuje, že napríklad v Košiciach je na jedného mestského policajta 1014 a v Žiline približne 927 obyvateľov.

Zvýšenie počtu mestských policajtov podľa Gajdoša závisí aj od financií. Vedenie bratislavskej samosprávy však navrhuje zvýšiť rozpočet mestskej polície pre tento rok o jeden milión eur, schváliť to ešte musí mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní návrhu tohtoročného mestského rozpočtu. Samospráva teraz spustila výberové konanie na personalistu v mestskej polícii, ktorý bude zabezpečovať personálnu politiku, prijímacie konania a súčasne organizačné zabezpečenie psychodiagnostického vyšetrenia uchádzačov o prácu na pozíciu mestského policajta. Spolupracovať má aj s úradmi práce.

Záujemca o túto funkciu musí mať ukončené stredné vzdelanie s maturitou, musí byť bezúhonný a zdravotne spôsobilý, vedieť pracovať s počítačom a mať prax v oblasti personálnej praxe minimálne štyri roky. Vyžadujú sa aj dobré komunikačné schopnosti. Ponúkaný nástupný plat je od zhruba 806 eur pri praxi do štyroch rokov. Mesto a vedenie mestskej polície chce nového personalistu prilákať aj viacerými výhodami, napríklad voľnými vstupenkami do vybraných športových zariadení či dvakrát ročne odmenou až do výšky funkčného platu (13. a 14. plat).

Mestská polícia zároveň koncom januára zverejnila na svojom webe výzvu s názvom "Staň sa jedným z nás". Aj prostredníctvom nej chce zvýšiť počet mestských policajtov v Bratislave. Požiadavka na uchádzača je vek najmenej 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii, znalosť úradného jazyka a ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie maturitnou skúškou. Hlásiť sa môžu aj bývalí príslušníci štátnej polície. Prijímacie konanie okrem písomných testov a pohovoru pred komisiou pozostáva aj z fyzických testov. Uchádzači sa neskôr musia podrobiť aj psychodiagnostickému vyšetreniu u klinického psychológa.

Úspešný a prijatý uchádzač počas obdobia zaradenia v odbornej príprave zarába podľa zverejnenej výzvy mesačne okolo 610 eur v hrubom. Po úspešnom vykonaní skúšky a zaradení do výkonu služby je nástupný plat mestského policajta v Bratislave okolo 770 eur v hrubom. K dispozícii má aj benefity ako náborový príspevok, možnosť ubytovania sa v ubytovniach mestskej polície, voľný cestovný lístok na MHD, hodnostný príplatok či príspevok na bývanie alebo dopravu.