Slovensko potrápi bohatá snehová nádielka: PREDPOVEĎ Pozor! Výstrahy platia do stredy

BRATISLAVA - Zdá sa, že tento týždeň väčšinu Slovenska potrápi silné sneženie. V niektorých okresoch na severe Slovenska môže v najbližších dňoch napadnúť 50 - 80 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy s platnosťou od nedele 21.00 do stredy (16.1.) do ôsmej ráno. Ku koncu týždňa by sa však malo počasie umúdriť.