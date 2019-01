Dobré správy pre slovenských vodičov: Cesty sú zjazdné, výstraha pre turistov v horách

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. V hornatejších polohách územia Slovenska v regiónoch Zamagurie, Gemer, Dolná Nitra a Dolné Považie je povrch vozovky miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného alebo zľadovateného snehu hrúbky do jedného až troch centimetrov.

Na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách nižších kategórií v obvode Kremnica, Lučatín, Haligovce, Lipany, Malý Lipník, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa je zľadovatený sneh do piatich centimetrov. Na ceste I/18 v úseku hr.okr. LM/PP - Poprad a na cestách III. triedy v obvode Tatranská Štrba je poľadovica.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na HP Vrchslatina, Cukmantel, Huty, Zbojská, Súľová a Grajnár je na vozovke utlačený sneh hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Látky-Prašivá, Besník, Čertovica a Veľké Pole je na vozovke kašovitý sneh do dvoch centimetrov. Na HP Makov, Vernár, Podspády a Branisko je čerstvý sneh do jedného centimetra. Na HP Herlianske Sedlo je utlačený sneh hrúbky štyroch až piatich centimetrov.

Upozornenie pre vodičov:

Na ceste I/18 v úseku hraníc okresov Liptovský Mikuláš/Poprad - Poprad a na cestách III. triedy v obvode Tatranská Štrba je poľadovica.

Na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách nižších kategórií v obvode Kremnica, Lučatín, Haligovce, Lipany, Malý Lipník, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa je zľadovatený sneh do štyroch až piatich centimetrov.

Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 t sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, na cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.

V horách platí lavínové nebezpečenstvo

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Snehová pokrývka sa vplyvom minulotýždňového oteplenia a následného ochladenia stabilizovala. Na strmých svahoch s nízkou snehovou pokrývkou sa vplyvom dlhodobo nízkych teplôt začínajú vytvárať nestabilné snehové vrstvy.

Lavínovým nebezpečenstvom je tvrdý, vetrom naviaty doskový sneh na východných, juhovýchodných a južných svahoch. Doskové lavíny v spomenutých expozíciách sa môžu uvoľniť najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení na veľmi strmých svahoch nad 30°. Samovoľné lavíny sa neočakávajú. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Na horách bolo dnes ráno jasné počasie, v podhorí a dolinách veľká oblačnosť a hmla. Mierne sa oteplilo, teplota vzduchu sa pohybovala na vrcholoch hôr od mínus jedenásť do mínus osem stupňov Celzia. Prevládalo bezvetrie alebo fúkal mierny vietor juhovýchodných až východných smerov s rýchlosťou do päť metrov za sekundu. V noci pripadol jemný poprašok snehu. Počas poslednej minulotýždňovej periódy sneženia pripadlo 30 až 80 cm snehu, ktorý bol silným severozápadným vetrom prefúkaný do záveterných, najmä južných a juhovýchodných svahov a do pásma lesa.

Na záveterných svahoch sú naviate snehové vankúše a doskový sneh veľkej tvrdosti. Vplyvom dlhodobo nízkych teplôt sa v snehovom profile v miestach s nízkou výškou snehovej pokrývky, najmä v Nízkych Tatrách, začína vytvárať hranatozrnný sneh, ktorý pôsobí destabilizujúco. Na hrebeňoch hôr sa vytvorili snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. V stredných polohách je výška snehu do 180 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 až 250 cm. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach Malej Fatry a Západných Tatier, najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.