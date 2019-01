Slováci, majte sa na pozore: Ľadový MASAKER nám nedá vydýchnuť... Nečaká nás nič príjemné

BRATISLAVA – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje pred výskytom poľadovice na celom území Slovenska. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do utorka 29. januára do 12.00 h. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či pre infraštruktúru. Meteorológovia informujú, že výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe bežný jav, avšak môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

SHMÚ varuje aj pred smogovou situáciou pre častice PM10, ktorá platí v Jelšave a okolí. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom, dopravy a z ďalších lokálnych zdrojov a nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline.

Vernár uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov

Horský priechod Vernár na ceste I/66 je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov, podobne je to aj na ceste II/531 Tisovec – Muránska Huta v okrese Revúca. Vodiči by si mali dať pozor na poľadovicu na cestách II/503 Šamorín - Hurbanova Ves, II/510 Janíky - Jelka a na cestách III. tried v obvode Šamorín. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Vplyvom silného vetra sa na otvorených úsekoch ciest v lokalitách Bajerovce a Pusté Pole tvoria snehové jazyky. SSC informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažné vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnice D1 Liptovský Hrádok - Poprad-Tatry, D3 Svrčinovec - Skalité a na úseku rýchlostnej cesty R1 obchvat Banská Bystrica sa nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na strednom Slovensku a v Trenčianskom kraji sú vozovky prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií, do piatich centimetrov. Na cestách III. triedy v obvode Senica je na vozovke kašovitý sneh do desiatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh hrúbky do troch centimetrov je na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. tried v obvodoch Levoča, Turčianske Teplice, Topoľčany, Stakčín a Belá.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom do troch centimetrov, na horských priechodoch Vrchslatina, Cukmantel a Herlianske sedlo do piatich centimetrov. Vlhká až mokrá vozovka je na horských priechodoch Šturec, Kremnické Bane, Ďurďošík, Dargov, Pezinská Baba, Soroška, Skýcov, Príslop, Vyšehrad, Branisko, Pusté Pole, Klenov, Biela Hora a Havran.