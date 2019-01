Výstraha pred poľadovicou silným vetrom: V Tatrách môže dosiahnuť extrémnu rýchlosť

BRATISLAVA - Na hrebeňoch Tatier môže byť vo štvrtok poobede veterno. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.

Najsilnejší vietor meteorológovia očakávajú v okrese Brezno. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," pripomenuli.

Vodiči na väčšine územia Slovenska by si mali od štvrtka večer do piatka (18.1.) ráno dávať pozor na poľadovicu. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä dopravu, pohyb osôb a infraštruktúru," pripomenuli meteorológovia. Výstraha platí do piatka 9.00 h pre všetky kraje okrem Trnavského a Bratislavského.