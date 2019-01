Mimoriadna situácia na severe Slovenska pretrváva: FOTO Hasiči pomohli žene z Oravskej Lesnej, doviezli jej lieky

V prácach v postihnutých obciach zasiahnutých kalamitou však pokračujú aj v piatok popoludní. V Lokalite Novoť a Oravská Lesná je na konci týždňa približne 70 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorí odstraňujú veľké nánosy snehu z cestných komunikácií, parkovísk, okolia rodinných domov a zo striech budov. Informovala o tom hovorkyňa hasičov Zuzana Farkasová.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Pomoc obyvateľke

V piatok tiež hasiči pomohli obyvateľke Oravskej Lesnej v časti Lehotská, ktorá je vzdialená asi 4 km od hlavnej cesty. "Hasiči obyvateľke doviezli potraviny a potrebné lieky. Približne 3/4 cesty sa im podarilo zdolať na štvorkolke, zvyšok pokračovali peši," opísala Z. Farkasová.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

So snehom zápasia aj múzeá, školy a sociálne domovy

So snehovou kalamitou celý týždeň zápasí aj 24 zariadení Žilinského samosprávneho kraja. Trinásť škôl, sedem sociálnych domovov a štyri múzeá a galérie riešia problémy so zatekaním striech či poškodením odkvapových žľabov. „Niektoré sociálne zariadenia mali problém s dopravou, iné s hromadením snehu, ktorý nemajú kam vyvážať a bránia v úprave cesty pre záchranné vozidlá,“ informovala hovorkyňa žilinskej krajskej samosprávy Martina Remencová.

Zdroj: SITA/HaZZ

Veľké množstvo snehu poškodilo aj dreviny v lesoparku v areáli Kysuckej galérie v Oščadnici a so snehom intenzívne bojuje niekoľko dní aj Oravské múzeum. „Spod masy ťažkého snehu bolo potrebné oslobodiť národné kultúrne pamiatky - Hviezdoslavovu Hájovňu a Oravskú lesnú železnicu, kde na trať okrem snehu popadali aj stromy. Múzeum sa niekoľko dní nevedelo dostať ani do Goralskej drevenice na sedle Beskýd. Do odvolania je z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť uzatvorený aj Oravský hrad,“ dodala Remencová.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Sneh odstraňoval vrtuľník

Na Orave a Kysuciach zasahovalo vo štvrtok približne 200 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Hasiči prvýkrát v histórii použili vrtuľník na odstraňovanie snehu na vrcholkoch stromov v okolí obce Novoť.

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

"Pomocou tlakovej sily sa podarilo zhodiť veľké množstvo snehu zo stromov a elektrických vedení, vďaka čomu nedošlo k ich zrúteniu. Hasiči budú naďalej poskytovať pomoc v podobe odstraňovania veľkých nánosov snehu zo striech a z okolia rodinných domov a poskytovať obyvateľom zasiahnutých obcí podporu," uviedla Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

Pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na hornej Orave pomáhajú od utorka vojaci zo Žiliny a Martina. Na miesto prišiel v utorok aj minister obrany SR Peter Gajdoš, aby preveril, akú ďalšiu pomoc môžu miestnym obyvateľom ozbrojené sily poskytnúť. Profesionálni vojaci sú pripravení zasiahnuť aj v ďalších obciach a mestách v prípade, že si to situácia vyžiada.​

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

V Tatrách pozor na lavíny

Vo vyšších polohách Vysokých a Západných Tatier trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň z päťdielnej stupnice. V ostatných pohoriach je mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Situácia sa vplyvom priaznivých teplôt a včerajšieho mierneho oteplenia všeobecne zlepšila, i keď určité lavínové riziko pretrváva.

Hlavným lavínovým problémom je previaty sneh z posledného sneženia, ktorý je uložený najmä na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, kde vytvoril doskový sneh, snehové vankúše a preveje. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciach, je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný výskyt aj menších a stredných spontánnych lavín na strmých svahoch. Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.

Pod lavínou zahynul aj Michal Paulovič, legenda slovenského snowboardingu. Zdroj: FB/Horská záchranná služba/Michal Paulovič

Prichádza ochladenie

Po štvrtkovom oteplení sa začína opäť ochladzovať, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -10 do -1°C, v najvyšších polohách Vysokých Tatier bolo -14 až -9°C. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch Nízkych Tatier až prudký, severozápadný vietor s rýchlosťou do 10, resp do 17, v nárazoch v Nízkych Tatrách miestami viac ako 20 m/s. Za posledných 24 hodín pripadlo do troch centimetrov nového snehu, no počas posledného sneženia (nedeľa - streda) pripadlo 30 - 80 centimetrov snehu, ktorý bol silným severozápadným vetrom prefúkaný do záveterných, hlavne južných a juhovýchodných svahov a do pásma lesa.

Hrebene sú často vyfúkané do tvrdého snehového podkladu. Na krajoch horských hrebeňov sú vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Celková výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách je do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 - 250 centimetrov. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach (Malá Fatra, Západné Tatry) najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.

Nové výstrahy meteorológov

Výstrahu prvého stupňa pred ojedinelou tvorbou poľadovice vydal Slovenský hydrometeorologický ústav na piatkové ráno pre väčšinu územia Slovenska. Varovanie sa netýka len okresov na západe.

Zdroj: SHMÚ

Zároveň na strednom a severnom Slovensku platí na noc z piatka na sobotu výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami. SHMÚ miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -17 stupňov C.​