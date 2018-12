Policajná kráska, ktorá vás absolútne odzbrojí: VIDEO Cari prvýkrát zarezávala v robote, išlo jej to dokonale

Caranba posilnila rady polície.

Zdroj: Reprofoto:Facebook/Polícia SR

BRATISLAVA - Polícia sa na sociálnej sieti pochválila novým prírastkom. Je ním sučka nemeckého ovčiaka Caranba, skrátene Cari, ktorá má iba deväť týždňov, no už poctivo zarezáva v práci. A ako jej to ide! Napriek tomu, že je stále veľmi hravá, v budúcnosti by mala pomáhať pri záchrane osôb.