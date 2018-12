Varovanie pre veľhory: Vo Vysokých Tatrách trvá druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy a žľaby, svahy pod sedlami na svahoch južnej, juhovýchodnej a východne orientácie. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne uvedených orientácií.

Lavínové nebezpečenstvo zotrváva

Dnes ráno bolo na horách zamračené. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -7 do 0°C. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do päť cm nového snehu, prevažne vo VT. Vplyvom oteplenia snehová pokrývka sadá.

V žľaboch najvyšších polôh svahov južnej, juhovýchodnej a východne orientácie sa stále nachádza väčšie množstvo snehu (v doskách) s hrúbkou 0,5 až 1 m, na vetrom exponovaných miestach je sneh v kvalite tvrdého podkladu. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 50 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 35 - 75 cm.

Cesty sú v poriadku

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem úseku rýchlostnej cesty R3 na Orave , kde je miestami kašovitý sneh hrúbky 1 cm, informuje Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke www.zjazdnost.sk.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm. Zľadovatený sneh do 1 cm je na cestách nižších kategórií v obvode Levoča.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom hrúbky 1-3 cm. Na horských priechodoch Branisko, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Pusté Pole, Havran, Pezinská Baba, Skýcov, Chorepa, Klenov, Homôľka, Šútovce a Soroška je povrch vozoviek vlhký až mokrý. Horský priechod Donovaly je prejazdný pre všetky vozidlá od 4:20.

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.Na Sedle Besník sa vytvárajú snehové jazyky.

Zdroj: Foto: Hasiči, radar.bourky.cz

Poľadovica je na úsekoch ciest II/503 Šamorín- Hurbanova Ves, II/510 Horné Janíky - hr. okresov Dunajská Streda/Galanta a na cestách III. triedy v okolí Serede a Šamorína.

Dohľadnosť do 50 m je v lokalitách Bratislava - Letisko, Triblavina, Dargov, do 100 m je v Bratislave - Prievoz, Prístavný most, Avion, Kopčany, Rusovce, Jarovce a v lokalitách Myjava, Čebovce, Pezinok, Šamorín.

Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.