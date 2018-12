Cesta Betlehemského svetla po Slovensku: Od západu na východ, neuveriteľná úloha skautov

Svetlo sa prostredníctvom skautských dobrovoľníkov dostane do viac ako 330 slovenských miest a obcí a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie.

"Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí Betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi a až do Štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach," povedal Suvák. Svetlo sa tak dostane napríklad aj do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov, na sv. omše. Skauti svetlo roznesú aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

"Svetlo sa na svoju tohtoročnú púť vlakmi vydá už tradične odchodom rýchlika R811 Sitno, ktorý z bratislavskej hlavnej stanice vyrazí štyri minúty po ôsmej hodine rannej s príchodom do Košíc 14.37 h. Po viac ako 13 hodinách a takmer 2300 kilometroch cestovania dorazí o 21.07 h do svojej poslednej zastávky v Prešove osobný vlak 9120," priblížil Suvák.

Jednu z najdlhších trás Bratislava - Žilina - Košice obslúži R605 Dargov s odchodom o 10.13 h a príchodom do cieľovej stanice 15.53 h. V sobotu vynesú skauti plamienok z Betlehema opäť aj na Lomnický štít a rovnako aj o deviatej hodine na Hrebienok a do Tatranského ľadového dómu.