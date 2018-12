Aktivistov prepustili po Čižnárovom zásahu: Prvé FOTO na slobode po siedmich dňoch väzenia!

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa tiež vyjadril k zadržaniu aktivistov Greenpeace. Po analýze spisu, ktorý si vyžiadal, povedal, že do Ilavy bude doručený príkaz na prepustenie z väzby pre všetkých dvanástich aktivistov.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár dal príkaz na prepustenie z väzby všetkých dvanástich aktivistov. Povedal to dnes na brífingu. Čižnár ďalej uviedol, že si vyžiadal spis, ktorý si podrobne preštudoval, a tak dospel k tomuto rozhodnutiu. "Nechcem povedať, že väzba bola nezákonná, ale v čase podania návrhu dôvody väzby neexistovali," povedal Čižnár.

Hneď na úvod skritizoval aj politikov, ktorí sa k väzobnému stíhaniu aktivistov Greenpeace vyjadrovali „Už som to povedal, nemám rád, keď sa páni politici vkladajú do vecí, o ktorých nič nevedia,“ povedal Čižnár. „Ja na výzvy pánov politikov nikdy robiť nebudem.“

Čižnár sa vyjadril aj k ľuďom, ktorí kritizovali to, že koná pomaly. "Vypýtal som si spis včera na obed. Má 368 strán. Nemôže si niekto myslieť, že vyhodnotím spis bez toho, aby som si ho podrobne preštudoval. Čítali sme ho dlho do noci. Ak si teda niekto myslí, že doručenie príkazu na prepustenie aktivistov majú na svedomí politici, mýli sa. Dospel som k tomuto rozhodnutiu preto, pretože od začiatku neexistovali dôvody na väzbu," dodal Čižnár.

Podľa najnovších informácií sú všetci dvanásti aktivisti už na slobode.

Poslanec Fico o aktivistoch

Počas tlačovej besedy, ktorú zorganizovala strana SMER-SD k obedom zadarmo, sa poslanca Roberta Fica novinári pýtali aj na aktuálnu tému zadržaných dvanástich aktivistov.

"Už sme pos*atí zo všetkých aktivistov... Všetci budeme teraz pokakaní. Už s tým prestaňme. Nespochybňujme rozhodnutie súdu," povedal Robert Fico počas tlačovej besedy. Podľa neho nemôžu tempo v štáte určovať aktivisti.

Fico poukázal na situáciu v baniach, ktorá nastala po proteste aktivistov. "Pýtam sa, kto sa o tých baníkov stará? Pýtali ste sa, čo sa vlastne stalo, že to bola mimoriadna udalosť, že museli odstaviť prevádzku na niekoľko hodín? Bohvie, aké dopady to celé mohlo mať na túto baňu, keby to pokračovalo ďalej," vyhlásil s otázkou, či môžu aktivisti porušovať zákon. Rozhodnutie súdu hodnotiť nechcel.

"Každý, kto poruší zákon, musí mať rovnakú mieru zodpovednosti. Už prestaňme s tým, že aktivisti budú riadiť tento štát. Tento štát musí riadiť zákon," uzavrel Fico.

Čižnár ukončil tragikomédiu

Väzobné stíhanie aktivistov Greenpeace bolo absurdné na prvý pohľad a zdôvodnenie sudcu, že väzbou sa malo zabrániť ich ďalším protestom na obdobných zariadeniach, bolo šokujúce. Rozhodnutie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorým ukončil túto tragikomédiu, je správne a vracia vychýlenú spravodlivosť do normálu. Tvrdí strana Sloboda a Solidarita.

Z danej situácie však pre spoločnosť plynú podľa SaS mimoriadne znepokojivé závery. „Záver prvý, minimálne traja právnici ako zástupcovia štátu sa na tejto absurdnej väzbe zhodli – policajný vyšetrovateľ, dozorový prokurátor a sudca. Oprávnene sa pýtame, či je to len zlyhanie jednotlivcov, alebo zlyhanie troch lokálnych inštitúcií. Obávame sa, že inštitúcií. Záver druhý, až na základe mimoriadne negatívnej odozvy verejnosti, médií, opozície, ba dokonca aj niektorých členov vlády sa záležitosti ujal generálny prokurátor. Záver tretí, keď sa štátna moc na Slovensku rozhodne pre zastrašovanie a šikanu, dovolať sa spravodlivosti je ťažké a pre občanov, ktorí nie sú predmetom záujmu médií, to môže byť až nemožné,“ uviedli v spoločnom stanovisku predseda SaS Richard Sulík a poslanci NR SR Karol Galek a Alojz Baránik.

„Slovensko má právo na prokuratúru, kde každý prokurátor dodržuje zákon vrátane záväzných judikátov Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, a kde nikto nie je odkázaný na milostivý zásah generálneho prokurátora, ktorého primárnou povinnosťou je zabezpečiť jednotnú aplikáciu práva jeho podriadenými,“ pokračoval poslanec NR SR a tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik a dodal: „Fungovanie Generálnej prokuratúry je o to viac škandalózne, že poväčšine len v reaktívnom móde koriguje škandalózne konania bežných prokurátorov po ich zverejnení opozíciou alebo novinármi, pričom si za to nezabudne robiť nezmyslené zásluhy.“