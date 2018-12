Baránik: Gál riadi svoj rezort len ako politický úrad

BRATISLAVA - Odvolanie predsedníčky Okresného súdu Bratislava 1 bolo nevyhnutné, je to však jediný významný pozitívny krok ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) v uplynulom roku. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS). Minister podľa neho riadi rezort len ako politický úrad.

"Zatiaľ, čo jeho predchodkyňa toto svoje oprávnenie nikdy nevyužila, minister Gál bol postavený pred situáciu, keď vlastne ani nemal inú možnosť, ako predsedníčku súdu Bratislava I odvolať," uviedol Baránik.

Najväčším zlyhaním rezortu je podľa poslanca absolútna absencia záujmu o zvyšovanie jednotnosti rozhodovania súdov a prokuratúry. "Svojvôľa pri rozhodovaní súdov je esenciou toho, prečo Slovensko nie je právny štát. Ministerstvo spravodlivosti nikdy nepodniklo žiadne významné kroky na potlačenie tejto justičnej reality," vyhlásil.

Poslanec poukázal na to, že práve nečinnosť justície je hlavným dôvodom nízkej dôvery v štát. "Svoje ministerstvo riadi len ako politický úrad bez akýchkoľvek ambícií na reálne zlepšenie stavu právneho štátu," reagoval na Gála s tým, že neexistuje žiaden iný rezort, kde by systémový dosah na kvalitu života spoločnosti bol významnejší, i keď pôsobiaci nepriamo.

Ministerstvo sa podľa neho v uplynulom roku sústredilo na obchody, teda obstarávania jednak vlastnej budovy ministerstva a budov niektorých súdov a na vytváranie zdania snahy o zlepšene stavu fungovania súdnictva.

Gál: Koalícia už funguje pozvoľna, ale plány rezortu spravodlivosti sú smelé

Plány rezortu spravodlivosti sú na budúci rok smelé, chceme napríklad riešiť rekodifikáciu Občianskeho zákonníka či zmenu trestného zákona. Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Témou bude podľa neho tiež zmena súdnej mapy a sťahovanie ministerstva do nových priestorov.

"Vládna koalícia už funguje pozvoľna, náš prístup je iný. Keď mala táto vláda za sebou dva roky, moje ministrovanie len začalo, takže moje plány sú stále smelé," vysvetlil Gál. Riešiť chce napríklad rekodifikáciu Občianskeho zákonníka v záväzkovej časti, veľkú reformu Obchodného registra, zmenu trestného zákona alebo zmenu trestného poriadku týkajúcu sa využívania technológií. "Tých plánov je veľmi veľa, chceme doriešiť budovy v Žiari nad Hronom, Považskej Bystrici, Košiciach. Naproti tomu viem, že v roku 2020 už budeme mať voľby," pripomenul Gál.

V budúcom roku čaká rezort spravodlivosti aj sťahovanie do nových priestorov, zmluva však podľa Gála ešte stále nie je podpísaná. "Rekonštrukčné práce v tej budove sú dosť rozsiahle. Na druhej strane musím povedať, že zmluvu ešte nemáme podpísanú. Chceme mať všetko podrobne rozpísané a dohodnuté v tej zmluve, aby niekto, kto príde po mne, nebol prekvapený, čo a ako sa dohodlo," priblížil minister s tým, že pre štát bude najvýhodnejšie, keď budovu rezort čím skôr odkúpi.

Vytvorenie jedného bratislavského mestského súdu nebude podľa Gála riešením špecializácie súdov. "Idea mestského súdu v Bratislave sa už za éry mojej predchodkyne stretla s dosť veľkým odporom," vysvetlil.

Problém špecializácie súdov však podľa neho treba riešiť. "Je to spojená nádoba so súdnou mapou. Príde čas a nebude to hneď zajtra, keď budeme musieť zmeniť súdnu mapu na základe objektívnych kritérií. Niektoré súdy asi zrušíme, necháme tam detašované pracovisko, vytvoríme väčšie súdy, aby sa sudcovia mohli špecializovať. Ale to je hudba budúcnosti, robia na tom pracovné skupiny," doplnil šéf rezortu.

Rozpočet na budúci rok bude podľa Gála na chod rezortu stačiť, dodal však, že zďaleka nevyrieši všetky problémy. "Keď vidím, koľko stojí jedna F16, viem, čo všetko by som z toho vedel vykryť. Avšak ministerstvo financií nám pridalo, za to vďaka pánovi ministrovi, aj pri tých mzdách, aj pri tých možných kapitálových výdavkoch," uzavrel minister.