Advokáti údajne navrhli Procházku na ústavného sudcu

Informáciu o jeho kandidatúre priniesli tvnoviny.sk, ktorým to potvrdili dva zdroje. Samotný Procházka sa však veľmi vyjadrovať nechcel. "Oslovilo ma viacero subjektov, ak bude po 7. januári dôvod povedať k tomu viac, môžeme sa k tomu vrátiť," uviedol Procházka.

Procházka má byť kandidátom Slovenskej advokátskej komory. SAK mená nateraz nezverejňuje, o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe. "Predsedníctvo SAK vyberá možných kandidátov na sudcov ústavného súdu formou tajnej voľby," reagovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová.

Kandidátov komora predloží Národnej rade (NR) SR, až keď vybraní kandidáti budú s kandidatúrou súhlasiť. "Vzhľadom na to, že celý tento proces ešte neprebehol, nebudeme ich mená zverejňovať," doplnila Donevová. Parlament má voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR na schôdzi, ktorá sa začne 29. januára 2019. Nominácie môžu prichádzať do 7. januára.

Procházka je ústavný právnik, v minulosti bol poslancom NR SR za KDH. Neskôr založil stranu Sieť, ktorá sa rozpadla krátko po vytvorení vlády so Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd. Procházka sa tiež neúspešne uchádzal o post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ.

Procházka je dobrým odborníkom v oblasti ústavného práva, tvrdí Gál

"Pán Procházka je dobrým odborníkom, či bude aj dobrým ústavným sudcom, to je otázka na poslancov Národnej rady SR," uviedol Gál. Minister spravodlivosti zatiaľ nevie mená všetkých kandidátov, podľa jeho slov budú známe až po novom roku. "Nepoznám ešte mená všetkých kandidátov, niektoré inštitúcie avizovali, že sa budú uchádzať o tento post, ale kto pôjde, sa dozvieme zrejme definitívne až 7. januára," doplnil. Práve do 7. januára 2019 môžu zodpovedné inštitúcie navrhovať vlastných kandidátov. Môže tak napríklad urobiť predsedníčka Súdnej rady SR alebo verejná ochrankyňa práv.

Podľa premiéra Petra Pellegriniho sa v koaličnej strane Smer-SD vedie o možných kandidátoch diskusia. Pellegrini nevylúčil ani možnosť, že by sa uchádzal o post ústavného sudcu Robert Fico. "Rozprávame sa v strane o možných kandidátoch a pokiaľ niekoho navrhneme, tak to meno bude zverejnené do 7. januára," povedal Pellegrini.