Markizák šokoval nečakaným priznaním: Pár týždňov po svadbe... Ukončil to a odletel za bývalou!

Pár týždňov po svadbe odletel za svojou ex!

BRATISLAVA - Vyzeralo to na priam rozprávkový príbeh lásky, no obraz dokonalého páru veľmi rýchlo vybledol. Reč je o Júlii a Ľubomírovi, jednej z troch dvojíc, ktorá sa vzala počas šou Svadba na prvý pohľad. Obaja sa síce na konci vyjadrili, že by to spolu ešte radi skúsili, no ako sa ukázalo, nakoniec z toho nič nebolo. A to ani zďaleka nie je všetko.