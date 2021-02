Nvotová ušla na Maldivy a teraz: Dorota, to fakt?!

Cestovateľka Dorota Nvotová začiatkom januára pobúrila ľudí, keď ich pozývala na Maldivy. Navrhla im totiž radšej predať majetok a ujsť na ostrovy. „Možno vám napadne, že na to nemáte, ale budete prekvapení, cenovo to nie je také strašné. Ja osobne, keby som musela predať telku a auto, tak by mi to za to stálo, aby som nemusela byť mesiac s malým zavretá doma,” vyhlásila vo svojej pozvánke.

Mnohí si navyše myslia, že si tam užíva neskutočný luxus v čase, keď oni sú obmedzení len na svoj byt a nákup v najbližších potravinách. Ale zdá sa, že realita je iná a Dorota tam žije naozaj skromne. „Žijeme tu jednoducho v nezariadenom dome v dedine, periem v rukách, chodím s miestnymi ženami pre vodu, večer so synom na ryby...” uviedla na sieti Facebook.

Zdroj: Facebook DN

Dorota mala tú smolu, že podnikala v dvoch asi najviac postihnutých oblastiach – živila sa ako umelkyňa a zároveň je majiteľkou cestovky. A tak sa teraz aspoň snaží Slovákom ponúknuť pobyty na Maldivách za prijateľné ceny.

„Priatelia, prišlo mi veľa hejtov, že vraj provokujem chudobných ľudí, ktorí trpia krízou na Slovensku, že nemajú tisíce na luxusnú dovolenku. Tu sa síce bavíme o Maldivách, ale nie o luxuse. Jedná sa o jednoduché lokálne ostrovy, dedinky, kde žijú miestni ľudia, kde počuť spevy z mešity a vidieť detičky cupitať do školy, nie o vodné vilky a infinity pool,“ dala veci na pravú mieru Nvotová.