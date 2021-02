Vinco Lukáč sa pred Gáboríkom takmer rozplakal: Vaša generácia je zabezpečená, my si musíme hľadať robotu!

BRATISLAVA - Dnes večer divákov čaká ďalšia časť populárnej šou Boris a Brambor. Pozvanie od Mariána Gáboríka a Borisa Valábika tentokrát prijala slovenská hokejová legenda - Vinco Lukáč (67). Páni si teda rozhodne mali čo povedať, lenže to, ako sa debata zvrtne, si zrejme nikto z nich vôbec nepredstavoval...

Lukáč sa v debate o draftovaní hokejistov do zahraničia rozrozprával. Táto debata vyústila až do toho, že začal hovoriť o tom, že jeho generácia hokejistov nie je ohodnotená tak, ako tá dnešná. Mnohí z nich pritom dosiahli rovnaké úspechy. Tieto slová následne rozviedol priamo pred tvárou Mariána Gáboríka. „To musíš vedieť aj podľa seba. Ste zabezpečení a...” povedal, pričom to vyzeralo tak, že sa každú chvíľu rozplače.

