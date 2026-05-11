Desivé odhalenia o údajnom travičovi detskej výživy: Prehovorili bývalí kolegovia! Už sú známe aj výsledky toxikológie

VIEDEŇ - Prehovorili bývalí kolegovia. Rakúskom stále otriasa kauza ohľadne otrávených detských výživ. Z ohavného činu je obvinený 39-ročný Slovák Pavel, ktorý vo firme HiPP v minulosti pôsobil ako manažér, no bol prepustený. Zatiaľ čo on svoju vinu popiera, vyšetrovatelia sú presvedčení, že majú správneho muža. Za zmienku stoja aj vyjadrenia jeho niekdajších spolupracovníkov, ktorí ho nevykreslili v najlepšom svetle.
Podľa denníka Kronen Zeitung mali problémy začať tento rok v marci, keď v Pavlovom firemnom notebooku objavili podozrenia na podvody a daňové delikty. Muža preto postavili mimo služby a o dva dni neskôr sa s firmou dohodol na ukončení pracovného pomeru. Navonok mal pôsobiť sklamane a tvrdil, že po rokoch lojálnej práce nechápe nedôveru vedenia.
Avšak krátko po odchode z firmy mal poslať vydieračský e-mail, v ktorom žiadal dva milióny eur v kryptomene. Bývalému zamestnávateľovi hrozil, že ak nezaplatí, otrávi detské výživy v niekoľkých krajinách. Správa končila vetou: „Čas sa kráti.“
O Pavlovi sa hovorí ako o človeku, ktorý si rád budoval imidž úspešného muža, nosil drahé oblečenie a viedol luxusný život. Jeho koníčkom boli extrémne športy a na sociálnych sieťach sa rád pochválil fotkami z drahých dovoleniek. Niektorí jeho bývalí kolegovia však spätne hovoria o tom, že z neho mali zvláštny pocit. Jeho správanie malo pôsobiť manipulatívne.
Prechádzať si mal aj osobnými problémami a sporom s bývalou manželkou. Údajne si mal dokonca dobrovoľne znížiť ročný príjem, aby získal nárok na príspevok na právne výdavky.
Zadržaný Slovák vinu odmieta
Obvinený je od utorka vo vyšetrovacej väzbe, no všetky obvinenia popiera a uviedol, že s prípadom nemá nič spoločné. Právny zástupca podozrivého pre médiá uviedol, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku.
V apríli bolo zaistených celkovo päť kontaminovaných pohárov s detskou výživou - dva v ČR, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku, a to ešte predtým, ako došlo k ich konzumácii. Druhý pohár, ktorý sa údajne predal v tej istej filiálke siete SPAR v Eisenstadte a mal byť rovnako kontaminovaný, sa doteraz nenašiel.
Deťom by hrozilo krvácanie
Z toxikologického posudku zatiaľ vyplynulo, že konzumácia poháru detskej výživy HiPP s jedom na potkany, ktorú našli v rakúskom Burgenlande, by nebola životu nebezpečná, u detí by však mohla spôsobiť mierne krvácanie.
Posudok sa vzťahuje len na pohár výživy zaistený v obci Schützen am Gebirge, nie na poháre nájdené na Slovensku a v Česku ani na ďalší, po ktorom v Rakúsku stále pátrajú, zdôraznila hovorkyňa prokuratúry.
Otrávený "Zeleninový pohár s mrkvou a zemiakmi" nájdený v Rakúsku vážil 190 gramov a obsahoval 15 mikrogramov jedu na potkany. Toto množstvo by mohlo viesť k zníženiu zrážanlivosti krvi a krvácaniam s miernym priebehom, uviedla hovorkyňa. Z posudku podľa nej nie je možné vyvodiť ohrozenie života. Analýzu vypracovali s predpokladom, že výživu skonzumuje osemmesačné dieťa. Rakúske úrady prípad vyšetrujú ako úmyselné všeobecné ohrozenie a pokus o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. Nemecké úrady začali vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie firmy HiPP.