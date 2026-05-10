V TEJTO krajine rastie počet smrteľných prípadov HANTAVÍRUSU: Odborníci majú teóriu! TU sa chorobe darí najlepšie

BUENOS AIRES - Nejde iba o jednu loď. Počet prípadov hantavírusu v Argentíne sa za posledný rok takmer zdvojnásobil, pričom krajina zaznamenala 32 úmrtí a zároveň najvyšší počet infekcií od roku 2018. Odborníci vidia možnú príčinu v klimatických zmenách.
K nárastu dochádza v čase, keď argentínske úrady pátrajú po stopách páru, ktorý cestoval po krajine a neskôr zomrel počas prepuknutia vírusu na výletnej lodi MV Hondius. Loď opustila prístav v Ushuaia v južnej Argentíne 1. apríla a v nedeľu skoro ráno dorazila na Kanárske ostrovy.
Odborníci za nárastom prípadov ochorenia, ktoré je zvyčajne spôsobené kontaktom s močom alebo výkalmi infikovaných hlodavcov, vidia klimatické zmeny a ničenie biotopov. Ako uvádza CNN s odvolaním sa na argentínske ministerstvo zdravotníctva, v aktuálnej sezóne, ktorá sa začala v júni 2025, bolo už potvrdených 101 prípadov hantavírusu. V rovnakom období počas minulej sezóny to bolo iba 57. Krajina tento rok nielenže zaznamenala nezvyčajne vysoký počet prípadov, ale aj jednu z najvyšších úmrtností za posledné roky.
Argentínske úrady sa domnievajú, že nakazený pár predtým, ako sa pripojil k plavbe, navštívil rôzne regióny krajiny a tiež niekoľkokrát prekračoval hranice Čile a Uruguaja. Štyri geografické oblasti Argentíny sú historicky vysoko rizikové oblasti pre nákazu: severozápad (v provinciách Salta, Jujuy a Tucumán), severovýchod (Misiones, Formosa a Chaco), stred (Buenos Aires, Santa Fe a Entre Ríos) a juh (Neuquén, Río Negro a Chubut).
Hantavírus bol mnoho rokov spájaný s Patagóniou v južnom cípe Argentíny po tom, čo v roku 2018 došlo k smrteľnému prepuknutiu nákazy, ktoré zabilo 11 ľudí a viedlo k desiatkam infekcií. V tejto sezóne sa však najviac prípadov zistilo v centrálnom regióne krajiny, pričom najvyšší počet prípadov zaznamenala provincia Buenos Aires - 42.
Môže za to zmena klímy?
Hantavírus sa v Argentíne zvyčajne vyvíja vo vidieckych a prímestských oblastiach, v prítomnosti plodín, vysokých burín, vlhkosti alebo subtropického podnebia. Odborníci sa však domnievajú, že zhoršovanie životného prostredia spôsobené zmenou klímy a ľudskou činnosťou, prispieva k jeho šíreniu. Umožňuje totiž hlodavcom, ktoré prenášajú vírus, prosperovať v nových oblastiach. Podľa odborníkov tento trend tiež podporujú extrémne poveternostné javy z posledných rokov, ako sú suchá a obdobia intenzívnych zrážok. Zvyšovanie teploty spôsobuje zmeny v ekosystéme, ktoré ovplyvňujú prítomnosť myši dlhochvostej, hlavného prenášača vírusu v Argentíne a Čile.
Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, plánuje do oblasti Ushuaie v argentínskej provincii Tierra del Fuego vyslať technické zdravotnícke tímy, aby odchytili a analyzovali hlodavce. Ide totiž o oblasť spojenú s trasou holandského páru. Nie je však isté, že sa nakazili tu, údajne tomu totiž nezodpovedá časový hramonogram.