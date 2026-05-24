Krvácanie a nekontrolovateľné zvracanie: Žena prehovorila o hantavíruse, ktorý ju takmer pripravil o život

LOS ANGELES – Bolelo ju to tak, že nezniesla ani najmenší dotyk a mama sa nesmela dotknúť ani jediného jej vlásku. Takto emotívne spomína dnes 38-ročná Američanka Shaina Montielová na chvíle z roku 1993, kedy ako päťročné dievčatko bojovala o holý život. Stala se jednou z najmladších pacientok, ktoré kedy prežili nákazu nebezpečným hantavírusom. Choroba, ktorá dnes kvôli ohnisku na výletnej lodi plní predné stránky svetových médií, jej vtedy spôsobila doživotnú traumu.
Podľa exkluzívnych rozhovorov, ktoré priniesla tlačová agentúra AP a americký denník USA Today, začala celá vtedajšia dráma úplne nenápadne. Malá Shaina navštevovala škôlku na predmestí Los Angeles, keď okolo Halloweenu dostala príznaky, ktoré zo všetkého najviac pripomínali bežnú chrípku. Lekár jej predpísal antibiotiká, no jej stav sa namiesto zlepšenia začal drasticky zhoršovať.
Dievčatko začalo nekontrolovateľne a úporne zvracať, bolo natoľko slabé, že už nedokázalo ani samo chodiť. Skutočný šok však rodina zažila v noci, keď matka našla Shaininu posteľ celú od krvi – u dievčatka sa prejavilo masívne krvácanie z konečníka.
Nasledoval okamžitý prevoz sanitkou do nemocnice. Lekári sprvu tápali v tmách, robili jej testy na meningitídu i leukémiu, no všetko bolo negatívne. „Nikto nevedel, čo mi je. Potom ale prišiel jeden lekár, ktorý sa práve vrátil zo seminára o hantavíruse a poňal podozrenie,“ popisuje Shaina. Testy jeho teóriu potvrdili. Diagnóza znela desivo: hemoragická forma hantavírusu.
Lekári napokon päťročnému dievčaťu dokázali poskytnúť špičkovú podpornú starostlivosť. Keď Shainino telo po týždni na lôžku vírus porazilo, doktor, ktorý ju prepúšťal, plakal od dojatia a označil ju za hotový zázrak.
Čo je to hantavírus a ako sa prenáša?
Hantavírusy sa prirodzene vyskytujú u hlodavcov, predovšetkým u myší a potkanov. Človek sa najčastejšie nakazí tak, že vdýchne aerosól, ktorý obsahuje mikročastice trusu, moču alebo slín infikovaného zvieraťa. K nákaze môže dôjsť aj priamym kontaktom alebo konzumáciou kontaminovanej vody a jedla. Shaina sa ako dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou nakazila pri hraní na záhrade pri ich vidieckom dome, kde sa hlodavce vyskytovali.
Na hantavírus dodnes neexistuje žiadna špecifická antivírusová liečba ani vakcína. Napriek tomu, že sociálne siete v posledných dňoch zaplavili špekulácie o novej pandémii podobnej covidu-19, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) situáciu upokojuje. Prenos z človeka na človeka je totiž u drvivej väčšiny kmeňov (s výnimkou andského typu) extrémne vzácny a riziko pre globálnu verejnosť je nízke.
Život v tieni patogénu
I keď Shaina prežila a lekári ju museli ešte dva roky bedlivo sledovať kvôli riziku poškodenia obličiek a zraku, choroba na nej zanechala hlboké psychické stopy. „Fyzické následky nemám, ale vyvinula sa u mňa ťažká úzkosť o zdravie a panický strach zo zvracania. Ako dieťa som žila v neustálom strachu, že sa vírus vráti alebo že do desiatich rokov umriem. Mala som pocit, že som vtedy mala zomrieť, a tak som len čakala, kedy sa stane niečo zlé,“ priznáva dnes učiteľka špeciálnej pedagogiky.
Sledovať v dnešných dňoch hantavírus v hlavných správach je pre ňu vraj úplne surrealistické. „Celý život som o tom hovorila a nikto tú chorobu nepoznal. Teraz o tom hovoria všetci. Je mi strašne ľúto rodín, ktoré s tým teraz bojujú na tej výletnej lodi. Len dúfam, že budú mať rovnaké šťastie a uzdravia sa ako ja,“ uzatvára statočná žena.