STOP prehliadaniu! Tieto TRI signály vám hovoria, že zábava sa skončila a začína ZÁVISLOSŤ

LONDÝN - Problém s alkoholom nemusí znamenať každodenné opíjanie. Podľa odborníkov existujú tri varovné signály, ktoré mnohí prehliadajú – a práve tie môžu naznačovať začínajúcu závislosť.
Alkohol je bežnou súčasťou spoločenského života, no hranica medzi príležitostným pitím a problémom môže byť tenká. Odborníci upozorňujú, že závislosť sa často rozvíja nenápadne a mnohí si ju dlhý čas neuvedomujú. Jedným z prvých varovných signálov je, keď sa alkohol stane dôležitou súčasťou života. Ak človek začne vnímať pitie ako hlavný spôsob oddychu, zábavy alebo zvládania stresu, môže to naznačovať problém. Podľa odborníkov ide o moment, keď alkohol prestáva byť len doplnkom a začína zohrávať centrálnu úlohu.
Ako píše portál LADBible, druhým signálom je strata kontroly. To znamená, že človek má problém regulovať množstvo vypitého alkoholu alebo nedokáže prestať, aj keď to plánoval. Neschopnosť „udržať mieru“ patrí medzi najčastejšie príznaky rozvíjajúcej sa závislosti. Tretím varovným signálom je silná túžba po alkohole – takzvané cravingy. Ide o situácie, keď človek nedokáže prestať myslieť na alkohol alebo pociťuje potrebu napiť sa, aby sa cítil lepšie. Tento psychologický tlak môže byť jedným z najvýraznejších príznakov problémového pitia.
Pivo, cider alebo tvrdé? Vedci určili NAJNEBEZPEČNEJŠÍ alkohol: Aj malé množstvo zvyšuje riziko úmrtia
Odborníci zároveň zdôrazňujú, že problém s alkoholom nemusí byť vždy viditeľný navonok. Mnohí ľudia fungujú v práci aj v osobnom živote relatívne normálne, no napriek tomu môžu byť závislí. Dôležité je sledovať vlastné návyky a všímať si, či sa vzťah k alkoholu postupne nemení. Včasné uvedomenie si problému môže byť kľúčové pre jeho riešenie a prevenciu vážnejších zdravotných aj psychických následkov.