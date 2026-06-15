Útek do zahraničia a... Slávny párik mal tajnú svadbu!

PORTUGALSKO - Slávny párik utiekol do zahraničia a... Z Portugalska prišli nečakané novinky. Po 10 rokoch sa konečne vzali!
Speváčka Perrie Edwards a futbalista Alex Oxlade-Chamberlain spečatili svoj dlhoročný vzťah svadbou v portugalskom Algarve, píše portál Daily Mail. Obrad sa konal v historickom kostole Igreja Matriz de Estoi v malej dedinke Estoi neďaleko Fara, kam si pár pozval len najbližších priateľov a rodinu. Na svadbe sa zúčastnilo približne sedemdesiat hostí.
Alex prišiel v elegantnom čiernom smokingu v sprievode svojho otca Marka a brata Christiana, zatiaľ čo Perrie dorazila o niečo neskôr v starožitnom bielom kabriolete značky Mercedes. Nevesta zvolila čipkované biele šaty doplnené zlatými šperkami a do kostola ju odprevadil jej otec Alexander. Priestor zdobili biele chryzantémy a počas obradu hosťom hrala živá päťčlenná hudobná skupina.
Po približne polhodine si novomanželia povedali svoje áno a oslavy pokračovali pred kostolom, kde ich blízki zasypali bielymi lupienkami kvetov. Hoci ide o známe osobnosti, svadba sa niesla v komornej atmosfére. Perrie už v minulosti priznala, že zostavenie zoznamu hostí bolo jednou z najnáročnejších častí príprav. Miestni obyvatelia sledovali dianie s určitou zvedavosťou, no mnohí ani netušili, kto sa v ich obci žení.
Jeden z nich pre Daily Mail uviedol: „Prišla k nám pani a povedala nám, že nesmieme robiť fotografie. Vraj je to futbalista. A ona je tiež veľmi slávna, ale nevieme, kto sú.“ Po obrade sa hostia presunuli do svadobného areálu Parrilla Natural vo Vale do Lobo, kde pokračovala večerná oslava. Pár tvoria už desať rokov. Zasnúbili sa v roku 2022 a vychovávajú spolu dve deti. Po rokoch spoločného života tak svoj príbeh lásky spečatili aj oficiálne.