Máte vysoký cholesterol? Lekár radí: TIETO štyri potraviny majte stále v kuchyni

LONDÝN - Vysoký cholesterol patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy a výrazne zvyšuje riziko infarktu či mozgovej príhody. Známy lekár preto odporučil štyri potraviny, ktoré by podľa neho nemali chýbať v kuchyni ľudí, ktorí majú tento problém.
Tichý problém, ktorý môže skončiť vážnymi následkami
Cholesterol je látka prirodzene prítomná v krvi a organizmus ju potrebuje na správne fungovanie. Ak sa ho však v tele nahromadí príliš veľa, môže sa ukladať v cievach a postupne ich zužovať.
Práve preto patrí vysoký cholesterol medzi najvýznamnejšie rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení vrátane infarktu a mozgovej príhody.
Dôležitú úlohu pritom zohráva aj strava.
„Tieto potraviny by som mal doma ako prvé“
Lekár Karan Rajan, známy na sociálnych sieťach ako Dr. Raj, sa na TikToku podelil o potraviny, ktoré by podľa neho mali mať doma ľudia s vysokým cholesterolom. „Ak by mi diagnostikovali vysoký cholesterol, toto sú štyri veci, ktoré by som mal vo svojej kuchyni,“ uviedol.
Bobuľové ovocie
Na prvé miesto zaradil bobuľové ovocie, ako sú čučoriedky, maliny či jahody.
Obsahujú vysoké množstvo polyfenolov, najmä antokyanov. Podľa lekára tieto látky podporujú tvorbu žlčových kyselín, čím pomáhajú organizmu zbavovať sa cholesterolu.
Zároveň pôsobia ako antioxidanty a chránia výstelku ciev pred poškodením. „Polyfenoly tiež obmedzujú oxidáciu LDL cholesterolu, teda takzvaného zlého cholesterolu,“ vysvetlil.
Semienka
Ďalšou skupinou potravín sú rôzne druhy semienok. Obsahujú zdravé tuky, ktoré môžu znižovať vstrebávanie cholesterolu v črevách a zároveň obmedzovať jeho tvorbu v pečeni.
Pravidelná konzumácia ľanových, chia alebo tekvicových semienok preto môže byť podľa odborníkov vhodným doplnkom zdravej stravy.
Fazuľa a šošovica
Na zozname nechýbali ani strukoviny.
Fazuľa a šošovica obsahujú fermentovateľnú vlákninu, ktorá podporuje tvorbu mastných kyselín s krátkym reťazcom. Tie následne pomáhajú regulovať tvorbu cholesterolu v pečeni.
Lekár zároveň upozornil, že ide o kvalitný zdroj rastlinných bielkovín.
„Rastlinné bielkoviny zvyšujú aktivitu receptorov pre LDL cholesterol, čo znamená, že sa z krvi odstraňuje efektívnejšie,“ uviedol.
Ovsené vločky
Poslednou odporúčanou potravinou sú ovsené vločky.
Ich hlavnou výhodou je vysoký obsah betaglukánu, rozpustnej vlákniny, ktorá patrí medzi najlepšie preskúmané látky z hľadiska znižovania cholesterolu.
V tráviacom trakte vytvára hustý gél, ktorý sa viaže na žlčové kyseliny a pomáha ich vylučovať z tela. Organizmus potom musí spotrebovať viac cholesterolu na tvorbu nových žlčových kyselín.
O odporúčaniach lekára informoval portál Daily Star.
Čo odporúčajú zdravotníci
Britská zdravotná služba NHS odporúča pri vysokom cholesterole zaradiť do jedálnička najmä:
- mastné morské ryby, napríklad lososa alebo makrelu,
- olivový a repkový olej,
- celozrnné pečivo, hnedú ryžu a celozrnné cestoviny,
- orechy a semienka,
- ovocie a zeleninu.
Týmto potravinám sa radšej vyhnite
Naopak, odborníci odporúčajú obmedziť najmä potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov.
Ide predovšetkým o:
- mastné mäso a údeniny,
- mäsové koláče a paštéty,
- maslo, masť a prepustené maslo,
- smotanu a tučné syry,
- koláče, sušienky a sladké pečivo,
- výrobky obsahujúce kokosový alebo palmový olej.
Aj malé zmeny v stravovaní môžu podľa odborníkov priniesť citeľné zlepšenie hodnôt cholesterolu a znížiť riziko vážnych srdcovo-cievnych komplikácií.