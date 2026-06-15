AKTUÁLNE Ťažká nehoda na D1! Dialnica z Bratislavy do Trnavy je neprejazdná! Zasahujú všetky zložky

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Aktuálne je neprejazdná diaľnica D1 na 40,0 km v smere z Bratislavy na Trnavu, z dôvodu dopravnej nehody nákladných motorových vozidiel.
Na mieste zasahujú záchranné zložky. "Diaľnica D1 je v uvedenom úseku v smere na Trnavu uzavretá. Vodiči počítajte so zdržaním, riaďte sa pokynmi polície a zvýšte opatrnosť. O situácii budeme informovať," uviedla polícia.
Z uvedeného dôvodu je premávka odkláňaná z diaľnice D1 na výjazde Senec-východ/Blatné, následne po ceste I/61 smerom na Trnavu.