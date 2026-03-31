Pivo, cider alebo tvrdé? Vedci určili NAJNEBEZPEČNEJŠÍ alkohol: Aj malé množstvo zvyšuje riziko úmrtia

PEKING - Nový výskum ukazuje, že nie všetky alkoholické nápoje majú rovnaký vplyv na zdravie. Aj malé množstvo niektorých druhov môže výrazne zvýšiť riziko úmrtia.
Hoci je všeobecne známe, že alkohol zdraviu neprospieva, nová štúdia naznačuje, že rozhodujúci nie je len jeho objem, ale aj konkrétny typ nápoja. Výskumníci upozorňujú, že neexistuje úplne bezpečné množstvo alkoholu, čo dlhodobo zdôrazňuje aj World Health Organization. Napriek tomu mnohí ľudia stále považujú mierne pitie za neškodné. Tím vedcov z Číny analyzoval údaje o konzumácii alkoholu a zdravotnom stave účastníkov a dospel k záveru, že niektoré druhy alkoholu sú výrazne rizikovejšie než iné – a to aj pri nízkej až strednej spotrebe.
Tvrdý alkohol, pivo a cider
Ľudia, ktorí tieto nápoje konzumovali – dokonca aj v malom množstve – mali vyššie riziko úmrtia na rakovinu alebo srdcovo-cievne ochorenia. Ako informuje Unilad, riziko úmrtia bolo podľa výskumu približne o deväť percent vyššie v porovnaní s tými, ktorí pili víno alebo nepili vôbec. Víno vyšlo ako „menej riziková“ alternatíva. Naopak, mierna konzumácia vína – v tomto prípade jedno až tri poháre denne – bola spojená s nižším rizikom úmrtia na ochorenia srdca.
Vedci však upozorňujú, že to neznamená, že víno je zdravé. Skôr ide o relatívne nižšie riziko v porovnaní s inými druhmi alkoholu. Podľa autora štúdie Zhangling Chen zo Second Xiangya Hospital tieto zistenia pomáhajú objasniť dlhodobé nejasnosti okolo mierneho pitia. „Naše výsledky ukazujú, že zdravotné riziká alkoholu nezávisia len od množstva, ale aj od typu nápoja,“ uviedol.
Alkohol poškodzuje telo už krátkodobo. Pri spracovaní alkoholu vznikajú v tele toxické látky, ktoré poškodzujú DNA a tkanivá. To vedie k zápalom, oslabeniu imunity či hormonálnej nerovnováhe. Z dlhodobého hľadiska je alkohol klasifikovaný ako pravdepodobný karcinogén, teda látka zvyšujúca riziko vzniku rakoviny.
Prečo je víno „menej škodlivé“?
Vedci predpokladajú, že rozdiel môže súvisieť s obsahom polyfenolov a antioxidantov vo víne, najmä v červenom. Tieto látky môžu pomáhať znižovať zápaly spojené so srdcovými ochoreniami. Napriek tomu odborníci zdôrazňujú, že najlepším rozhodnutím pre zdravie je konzumáciu alkoholu obmedziť na minimum – alebo sa mu úplne vyhnúť.