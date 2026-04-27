Namiesto smetí našiel 30-tisíc eur! Asistent učiteľa upratoval u rodičov a narazil na ŽIVOTNÝ ÚLOVOK

LONDÝN - Zabudnuté poklady z detstva môžu mať nečakanú hodnotu. Presvedčil sa o tom aj jeden Brit, ktorému staré kartičky pomôžu financovať veľký životný krok.
Tridsaťsedemročný Andrew Braund z južného Anglicka objavil pri upratovaní podkrovia v dome svojich rodičov zbierku kartičiek Pokémonov, ktoré si odložil ešte ako dieťa. Vtedy išlo o bežnú zábavu, no dnes majú niektoré z nich prekvapivo vysokú hodnotu, informuje The Sun. Andrew, ktorý pracuje ako asistent učiteľa pre deti so špeciálnymi potrebami, si spočiatku myslel, že by kartičky mohli mať cenu nanajvýš niekoľko stoviek libier. Keď ich však ukázal známemu, ktorý sa vyzná v zberateľských predmetoch, čakal ho šok.
Najcennejšie kúsky zo zbierky – najmä tri kartičky z roku 2003 známe ako Skyridge Charizard Holo – môžu podľa odhadov dosiahnuť hodnotu tisícok libier. Jedna z nich, zachovaná v pôvodnom obale a vo výbornom stave, by sa mohla predať až za približne 12-tisíc libier (asi 14 000 eur). Ďalšia má hodnotu okolo 10-tisíc libier (približne 11 700 eur) a tretia približne 2 200 libier (asi 2 600 eur).
Kartičky boli na škole dokonca zakázané
„Ako dieťa som Pokémony miloval, no nikdy by mi nenapadlo, že raz budú mať takúto cenu,“ priznal Andrew. Spomína si aj na časy, keď boli kartičky na škole dokonca zakázané – zákaz však dlho nevydržal. Zaujímavosťou je, že tieto kartičky patria medzi posledné, ktoré vlastnil, a mnohé z nich ani nestihol poriadne používať, čo výrazne zvýšilo ich hodnotu. Naopak, menej zachované kúsky dnes už veľa nevynesú.
Nález prišiel v ideálnom čase. Andrew sa minulý rok zasnúbil so svojou partnerkou Rachel Moseleyovou a svadbu plánujú na august. Práve predaj najcennejších kartičiek by im mal pomôcť pokryť náklady na svadbu. Pokémoni, skratka pre „Pocket Monsters“, vznikli v Japonsku v roku 1996 a dodnes patria medzi najúspešnejšie popkultúrne fenomény na svete. Príbeh Andrewovej zbierky tak ukazuje, že aj detské hobby môže mať po rokoch nečakaný finančný význam.