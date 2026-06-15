Vstaňme zo stoličiek: Slovensko sa počas Národného týždňa športu rozhýbe

Koľko krokov ste dnes urobili? Väčšina Slovákov sa podľa odborníkov hýbe menej, než by bolo pre zdravie ideálne. Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu, ktorý sa uskutoční od 21. do 28. júna, chce ľudí motivovať k aktívnejšiemu životu. Počas štvrtého júnového týždňa sa po celom Slovensku uskutočnia desiatky športových a pohybových podujatí. Každý, kto sa zapojí, môže nielen urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj vyhrať zaujímavé ceny.
Sedavý spôsob života sa stal každodennou realitou veľkej časti Slovákov. V porovnaní s priemerom Európskej únie vykazuje Slovensko vyššiu kardiovaskulárnu úmrtnosť a nižšiu priemernú dĺžku života. Srdcovo-cievne ochorenia pritom naďalej patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí.
Pohyb ako investícia do zdravia
Aj preto prichádza Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu s mottom „Slovensko v pohybe“. Jeho cieľom je povzbudiť ľudí, aby sa viac hýbali a zaradili pohyb medzi prirodzené súčasti svojho každodenného života.
Pravidelná fyzická aktivita prináša množstvo zdravotných benefitov. Už 30 minút pohybu denne môže pomôcť znížiť riziko vzniku nadváhy, obezity, diabetu, osteoporózy či srdcovo-cievnych ochorení. Zároveň podporuje psychickú pohodu, znižuje stres a zvyšuje odolnosť organizmu.
„Pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou života každého z nás, keďže patrí medzi najdôležitejšie determinanty zdravia,“ hovorí generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Slovensko v pohybe búra mýty
Jedným z cieľov iniciatívy je aj búrať zaužívané predstavy o športe. Pohyb nemusí znamenať hodiny strávené v posilňovni alebo náročný maratónsky beh. Začať sa dá aj drobnými zmenami v každodennom režime.
Do práce možno ísť pešo alebo na bicykli, vystúpiť z autobusu o niekoľko zastávok skôr či uprednostniť schody pred výťahom. Aj malé zmeny dokážu priniesť veľký efekt. Polhodina pohybu denne pomáha naštartovať metabolizmus, vyplavovať endorfíny, znižovať hladinu stresu a podporovať zdravie srdca. Pohyb nie je trest za to, čo človek zjedol. Je oslavou toho, čo naše telo dokáže.
Sme jeden tím
Slovenský olympijský a športový výbor vysiela svoje výpravy na významné medzinárodné podujatia pod heslom „Sme jeden tím“. Rovnaká myšlienka sprevádza aj Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu. Počas jeho trvania sa spoja školy, firmy, úrady, samosprávy aj športové organizácie s cieľom motivovať ľudí k pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času.
Ambíciou iniciatívy je vytiahnuť ľudí na ihriská, do parkov a na športoviská, premeniť pracovné prostredie na aktívnejšie miesto a ukázať deťom i mladým ľuďom, že radosť z pohybu sa odohráva predovšetkým mimo obrazoviek.
Do kampane sa možno zapojiť aj symbolicky. V utorok 23. júna môžu Slováci prísť do práce v športovom oblečení a podporiť tak myšlienku aktívneho životného štýlu. Slovenský olympijský a športový výbor zároveň vyzýva verejnosť, aby svoje fotografie s dokumentáciou do výzvy Ber to športovo zverejňovala na sociálnych sieťach s hashtagom #BerToSportovo či nahrala na webe iniciatívy.
Zapojte sa a vyhrajte
Národný týždeň športu nemá byť len 7 dňami príležitostnej aktivity. Jeho cieľom je inšpirovať ľudí k dlhodobej zmene životného štýlu a pravidelnému pohybu počas celého roka.
Každý, kto sa zapojí do výzvy a zaregistruje svoju aktivitu na stránke kampane, bude zaradený do žrebovania o atraktívne ceny od partnerov Slovenského olympijského a športového výboru.
Národný týždeň športu je ideálnou príležitosťou urobiť prvý krok. Zapojte sa do aktivít vo svojom okolí, rozhýbte seba aj svoje okolie a ukážte, že Slovensko sa dokáže hýbať. Každý krok sa počíta – pre zdravie, lepšiu kondíciu aj kvalitnejší život.
Aktivity Slovenského olympijského a športového výboru podporujú exkluzívny partner TIPOS, generálny partner 4F, hlavný partner ALLIANZ, partneri SPP, TMR a Veselý – očná klinika a exkluzívny automobilový partner EUROMOTOR. Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu sa koná aj s podporou Kaufland, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dr. Max, Balansea a Appka.
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