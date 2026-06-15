AKTUÁLNE Šialený začiatok týždňa: Na čerpacej stanici v Trenčíne sa strieľalo!

TRENČÍN - Šialený začiatok pracovného týždňa. K dramatickému incidentu, ktorý vyšetrujú policajti v Trenčíne, prišlo na čerpacej stanici v Trenčíne. Všetko sa začalo v pondelok nadránom. Došlo tam k streľbe. Neznámy muž vystrelil smerom na budovu prevádzky, pričom minimálne jeden projektil zasiahol vstupné dvere. Po čine z miesta ušiel.
O prípade informovala TV JOJ. Podľa doterajších informácií sa incident odohral v skorých ranných hodinách. Muž prišiel k objektu čerpacej stanice a následne vystrelil na vstupné dvere budovy. Najmenej jeden výstrel vraj zasiahol dvere prevádzky.
Páchateľ po výstrele zmizol
Bezprostredne po streľbe podozrivý z miesta odišiel. Zatiaľ nie je jasné, čo ho k útoku viedlo. Nie je známe ani to, či sa v čase incidentu v budove nachádzali zákazníci alebo zamestnanci čerpacej stanice.
Priestor čerpacej stanice bol po incidente uzavretý. Na mieste zasahovali policajti, ktorí zabezpečovali stopy a vykonávali procesné úkony potrebné na objasnenie prípadu. Okolnosti streľby sú predmetom vyšetrovania.
Polícia zatiaľ oficiálne neinformovala o tom, či sa jej podarilo páchateľa identifikovať alebo zadržať. Vyšetrovatelia preverujú všetky okolnosti prípadu vrátane možného motívu útoku.
Článok budeme aktualizovať.