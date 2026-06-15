Slovenské hviezdy v Spielbergovom filme: Mňahončák a NEUVERÍTE, ktorá herečka je súčasťou projektu!

BRATISLAVA - Nový film Stevena Spielberga „Deň odhalenia“ prináša návrat k téme mimozemského života a vo veľkom zarezonoval aj medzi slovenskými hercami. Táňa Pauhofová a Martin Mňahončák, ktorí sa podieľali na dabingu, otvorene prehovorili o svojom vzťahu k sci-fi žánru.
Slávny režisér Steven Spielberg sa vo filme Deň odhodlania vracia k téme, ktorá ho sprevádza celý život – k možnosti existencie mimozemského života. Novinka otvára otázky o tom, čo by sa stalo, keby ľudstvo zistilo pravdu o vesmíre.
Do slovenskej verzie filmu sa zapojili aj známe herecké mená. Táňa Pauhofová a Martin Mňahončák prehovorili o tom, čo pre nich sci-fi znamená a ako vnímajú tento žáner. „Vyrastala som na Súboji Titanov, to pre mňa bolo v tej dobe najväčšie sci-fi v živote. A potom som dosť fanúšikom Duhy. Ja som v skupine, že mám rada kvalitné a dobré sci-fi,“ uviedla herečka. Aj Mňahončák priznal, že sci-fi patrí medzi jeho obľúbené žánre. „Ja mám rád sci-fi a dokonca mám najobľúbenejšieho Douglasa Adamsa a Stopárovho sprievodcu galaxiou a to som aj načítaval a dokonca aj niekoľkokrát čítal celú trilógiu v piatich knihách,“ povedal herec.
Film Deň odhalenia sleduje príbeh dátového analytika, ktorý sa dostane k informáciám schopným zmeniť svet. Proti nemu stojí elitná skupina, ktorá sa snaží zabrániť úniku pravdy o možnej existencii mimozemského života. Sci-fi thriller prichádza do slovenských kín 11. júna v distribúcii CinemArt SK.
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