Obrovské nešťastie na Kysuciach: Ranný požiar kôlne v Novej Bystrici spôsobil obrovské škody

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
NOVÁ BYSTRICA - Následkom pondelkového ranného požiaru kôlne pri rodinnom dome v obci Nová Bystrica v okrese Čadca vznikla majiteľovi kôlne priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 30.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Čadci a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Nová Bystrica a Stará Bystrica. „Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ doplnili z HaZZ s tým, že hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi vysokotlakými prúdmi a jedným C prúdom.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)