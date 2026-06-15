Letecká katastrofa v Indii: VIDEO Stroj už bol na zemi, keď sa stalo niečo nečakané! Hlásia obete

NAÍ DILLÍ - Vojenské lietadlo v Indii bezpečne dosadlo na pristávaciu dráhu, no o niekoľko sekúnd sa zmenilo na horiaci vrak. Nehodu neprežil takmer nikto na palube.
Posádka mala najnáročnejšiu časť letu za sebou. Lietadlo sa dotklo pristávacej dráhy, postupne spomaľovalo a nič nenaznačovalo, že sa schyľuje ku katastrofe. Krátko nato však vojenský transportný Antonov An-32 sa vyrútil z pristávacej dráhy, prešiel cez trávnatú plochu a skončil v priekope, kde ho zachvátili plamene.
Tragédia si vyžiadala päť životov. Jediný preživší člen posádky utrpel vážne zranenia. O prípade informoval denník Times of India.
Dramatické chvíle zachytili kamery
K nehode došlo na leteckej základni Jorhat-Rowriah v indickom štáte Asam na severovýchode krajiny. Na palube vojenského lietadla Antonov An-32RE sa nachádzalo šesť ľudí.
Bezpečnostné kamery letiska zaznamenali celý priebeh incidentu. Zábery ukazujú, že stroj úspešne pristál na dráhe označenej číslom 04. Práve preto je priebeh nehody pre vyšetrovateľov mimoriadne záhadný.
Katastrofa prišla až po úspešnom pristátí
Podľa prvotných informácií išlo o bežný transportný let bez známok technických problémov počas letu. Lietadlo sa nezrútilo pri priblížení k letisku ani krátko pred dosadnutím na zem.
Kritický moment nastal až po pristátí. Z doposiaľ neobjasnených príčin sa Antonov odklonil z betónovej dráhy, prešiel cez bezpečnostný trávnatý pás a pokračoval mimo letiskovej plochy. Jeho jazdu zastavila až priekopa za okrajom dráhy.
Lietadlo sa rozlomilo a zachvátil ho požiar
Náraz bol natoľko silný, že trup stroja sa roztrhol na dve časti. Krátko po havárii vypukol rozsiahly požiar, ktorý pohltil vrak.
Na miesto okamžite vyrazili vojenské aj civilné záchranné zložky. Záchranári bojovali s ohňom a zároveň sa snažili dostať členov posádky z trosiek lietadla.
Napriek ich úsiliu sa podarilo zachrániť iba druhého pilota, ktorého vo vážnom stave previezli do nemocnice.
Vyšetrovatelia sa zamerajú na posledné sekundy
Indické vzdušné sily už vytvorili špeciálnu vyšetrovaciu komisiu. Jej úlohou bude objasniť, čo spôsobilo, že lietadlo po zdanlivo bezproblémovom pristátí opustilo pristávaciu dráhu.
Experti budú preverovať technický stav stroja aj postup posádky počas záverečnej fázy letu. Medzi možnými scenármi sa spomína porucha brzdového systému, problémy s ovládaním lietadla počas pohybu po zemi alebo iná technická chyba.
Odpoveď na otázku, čo presne sa odohralo v posledných sekundách pred katastrofou, zatiaľ vyšetrovatelia nemajú.